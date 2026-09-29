Website doanh nghiệp tại Việt Nam 'sập' hàng loạt

Người dùng website sử dụng dịch vụ Mắt Bão không kết nối được. Ảnh minh họa: Guiding Tech.

Chiều 29/9, nhiều người dùng phản ánh tình trạng website sử dụng dịch vụ của Mắt Bão truy cập không ổn định hoặc bị gián đoạn. Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy sự cố ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của nhà cung cấp này. Đồng thời chưa xác định nguyên nhân nằm ở máy chủ lưu trữ, hệ thống tên miền hay một dịch vụ cụ thể.

Với các website sử dụng hosting của Mắt Bão, nếu máy chủ gặp lỗi, trang web có thể không truy cập được hoặc xuất hiện các mã lỗi như 500, 502 hay 504. Những hệ thống kết nối trực tiếp với website, như cơ sở dữ liệu hoặc một số ứng dụng quản lý, cũng có thể bị gián đoạn. Hiện trang chính thức của Mắt Bão cũng báo 504 khi người dùng truy cập.

"Website của tôi dùng dịch vụ từ Mắt Bão, hiện không thể truy cập. Các kênh hỗ trợ của đơn vị này đều đóng, khi gọi đường dây nóng chỉ có nhạc chờ, không ai nghe máy", Huy Trần, chủ một doanh nghiệp gia dụng tại TP Hà Nội, nói với Tri Thức - Znews.

Trường hợp của ông Huy không hiếm. Hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội phản ánh tình trạng tương tự với website của các doanh nghiệp Việt Nam dùng dịch vụ từ Mắt Bão. Trong khi đó, công ty chưa có thông báo chính thức về sự cố.

Hiện chưa có thông tin chính thức cho thấy sự cố ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống của Mắt Bão. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Một website có thể đăng ký tên miền tại Mắt Bão nhưng dùng hosting hoặc DNS của nhà cung cấp khác. Ngược lại, cũng có trường hợp sử dụng máy chủ của Mắt Bão nhưng tên miền được quản lý qua một hệ thống trung gian.

Do đó, sự cố ở một thành phần không đồng nghĩa toàn bộ khách hàng của Mắt Bão đều bị ảnh hưởng giống nhau. Đơn vị này cung cấp các dịch vụ máy chủ, Internet lâu năm tại Việt Nam với lượng khách hàng lớn, ở nhiều lĩnh vực.