Hà Nội hỗ trợ 70% chi phí đào tạo AI ở nước ngoài cho startup

Khách tham quan tìm hiểu các giải pháp công nghệ tại Vietnam AI Innovation Challenge 2026 vào tháng 7 ở Hà Nội. Ảnh: NIC

Hà Nội sẽ hỗ trợ 70% kinh phí, tối đa 100 triệu đồng mỗi doanh nghiệp, cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham gia khóa đào tạo, huấn luyện chuyên sâu ngắn hạn ở nước ngoài.

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Tài chính Hà Nội tổ chức, thực hiện theo Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030”, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5418/QĐ-UBND ngày 1/11/2025.

Chương trình nằm trong nỗ lực của Hà Nội nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực DNNVV thông qua đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đề án hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu hỗ trợ trực tiếp ít nhất 5.000 DNNVV mỗi năm và đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 15.000 nhân lực DNNVV mỗi năm.

Theo chương trình, khóa đào tạo dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/10/2026 tại Thượng Hải và Tô Châu, Trung Quốc, dành cho 30 lãnh đạo, quản lý DNNVV khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình gồm 7 buổi đào tạo chuyên sâu, mỗi buổi 4 giờ, với các nội dung về hệ sinh thái và xu hướng đầu tư khởi nghiệp, chuỗi giá trị toàn cầu trong kỷ nguyên số, ứng dụng AI và công nghệ lõi cho startup, hệ sinh thái công nghệ ABC gồm AI, Big Data và Cloud Computing, mô hình Nhà máy hải đăng (Smart Lighthouse Factory), cùng nghiên cứu và phát triển các công nghệ đi đầu phục vụ chuỗi giá trị.

Học viên cũng có 5 buổi tham quan, học tập và làm việc tại các trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ, khu công nghiệp khoa học và tổ chức khởi nghiệp tại Thượng Hải và Tô Châu.

Nội dung thực tế bao gồm tìm hiểu các mô hình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa công nghệ và trao đổi với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Theo cơ chế hỗ trợ, ngân sách nhà nước chi trả 70% kinh phí tham gia khóa huấn luyện, nhưng không quá 100 triệu đồng mỗi doanh nghiệp; doanh nghiệp đóng góp 30% kinh phí còn lại.

Học viên được cấp chứng nhận đào tạo và có cơ hội tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp và quỹ đầu tư tại Trung Quốc, mở rộng kết nối quốc tế và học hỏi kinh nghiệm thực tế về ứng dụng khoa học công nghệ và AI.

Chính sách hỗ trợ đào tạo ở nước ngoài cũng nằm trong nhóm giải pháp của Hà Nội nhằm hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo Đề án hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2026-2030, thành phố còn hỗ trợ chi phí thuê thiết bị và mặt bằng tại các cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.