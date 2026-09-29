Doanh nghiệp thử nghiệm 'taxi bay' tại Hoà Lạc có vốn 10 tỷ đồng

Sáng 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp với CTCP Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt.

Tâm điểm của thỏa thuận này là đề xuất thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay tự hành EH216-S (của EHang) - phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL), thường được gọi là "taxi bay", hướng tới mục đích vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Theo lộ trình, kế hoạch thử nghiệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được chia thành 4 giai đoạn theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Công ty Hưng Việt là đơn vị chịu trách nhiệm chuẩn bị nguồn lực về công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực để triển khai sandbox bắt đầu từ tháng 10, đồng thời xây dựng hồ sơ đề xuất thử nghiệm.

Việc phát triển không chỉ dừng ở phương tiện, mà hai bên còn dự kiến xây dựng mô hình quản lý giao thông cho hệ thống máy bay không người lái, trung tâm điều hành khai thác (OCC), và trung tâm vận hành, quản lý eVTOL.

Kế hoạch bao gồm cả các chương trình đào tạo kỹ thuật vận hành thiết bị bay không người lái.

Taxi bay EH-216S của EHang. (Ảnh: Le360 Afrique).

CTCP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt đăng ký thành lập tháng 3/2005. Người đại diện theo pháp luật và giữ vị trí Chủ tịch doanh nghiệp là ông Đặng Đức Dũng (sinh năm 1968).

Theo cập nhật mới nhất ngày 29/6/2020 trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hưng Việt thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ mức 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của công ty tại thời điểm này ghi nhận 100% là nguồn vốn tư nhân. Tổng số lao động của doanh nghiệp được ghi nhận tại thời điểm tháng 6/2020 là 10 người.

Sự chuẩn bị của Hưng Việt cho dự án "taxi bay" có thể được nhìn thấy qua động thái thay đổi đăng ký kinh doanh vào cuối năm 2023.

Theo công bố ngày 25/12/2023, doanh nghiệp đã thực hiện mở rộng quy mô ngành nghề kinh doanh, tăng từ 40 ngành nghề (năm 2020) lên 70 ngành nghề.

Trong bản danh sách 70 ngành nghề này, Hưng Việt đăng ký một dải hoạt động trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Doanh nghiệp duy trì các mảng từ chăn nuôi gia súc gia cầm, in ấn, buôn bán nông lâm sản nguyên liệu, buôn bán thực phẩm, thiết bị y tế, cho đến các mảng công nghệ như tư vấn máy vi tính, xuất bản phần mềm.

Để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hàng không và giao thông, trong lần thay đổi này, công ty đã bổ sung mã ngành liên quan trực tiếp đến dự án tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, bao gồm: Dạy bay; Dịch vụ điều hành bay; Dịch vụ điều hành hoạt động cảng hàng không; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không; Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.

Trước khi bước vào lĩnh vực vận chuyển bằng phương tiện bay tự hành eVTOL, lịch sử hoạt động và các dự án tiêu biểu của Hưng Việt tập trung chủ yếu vào mảng tư vấn chiến lược, chuyển đổi số và đào tạo doanh nghiệp.

Dữ liệu tự công bố trên website Hung Viet Consulting cho thấy đội ngũ nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp bao gồm Chủ tịch Đặng Đức Dũng cùng các chuyên gia tư vấn.

Trong đó có ông Nguyễn Trí Dũng được giới thiệu là kỹ sư công nghệ từng học tập tại Nga, cựu cán bộ quản lý dự án nhà nước về khoa học - công nghệ và tham gia các dự án ODA, FDI. Bà Nguyễn Thu Phương đảm nhiệm vai trò chuyên gia tài chính với kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tín dụng.

Các dịch vụ chính mà công ty cung cấp trước đây bao gồm: Tư vấn quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Đào tạo (hợp tác giáo dục nghề, du học); Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin/chuyển đổi số; và Tư vấn dự án năng lượng.

Theo danh mục dự án tiêu biểu mà doanh nghiệp từng thực hiện, Hưng Việt đóng vai trò đối tác tư vấn và đào tạo cho một số tập đoàn lớn. Chẳng hạn như Xây dựng khung năng lực cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2019 - 2020; Xây dựng văn hóa an toàn và chiến lược thay đổi cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) trong các giai đoạn từ 2018 đến nay.

Các đối tác và khách hàng được công ty nhắc đến trong hệ sinh thái hoạt động bao gồm: Indra, KFW, Đại học Niagara, FEN Consult, SEAS, EVN, Vietnam Airlines (VAECO), Đại Nam.

Có thể thấy, bước đi đề xuất thử nghiệm phương tiện bay EH216-S theo cơ chế sandbox tại Hòa Lạc là một sự chuyển hướng, mở rộng từ lĩnh vực cốt lõi là tư vấn, đào tạo sang vai trò nhà chuẩn bị nguồn lực kỹ thuật, tài chính và công nghệ cho mô hình vận tải không gian tầm thấp của Công ty Hưng Việt.