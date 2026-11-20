15 năm bền bỉ kết nối

Ánh mắt đăm chiêu hướng ra khoảng sân trường ngập nắng, thầy giáo Nguyễn Văn Nhẫn, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền chậm rãi nhớ lại cơ duyên thôi thúc mình thành lập Quỹ “Giúp bạn đến trường”: “Điều thôi thúc tôi xây dựng quỹ xuất phát từ chính tuổi học trò của mình. Ngày trước, gia đình khó khăn, tôi đã từng đứng trước nguy cơ bỏ dở việc học. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của bạn bè và cô giáo chủ nhiệm, tôi mới có thêm nghị lực vượt qua 3 năm THPT, rồi thi đỗ đại học. Tôi luôn ghi nhớ sự nâng đỡ ấy và tự nhủ sau này đi làm, có điều kiện, nhất định giúp đỡ những học trò gặp hoàn cảnh khó khăn như mình ngày trước”.

Chính trải nghiệm của một người từng suýt “bỏ cuộc giữa chừng” đã gieo vào lòng thầy hiệu trưởng sự thấu cảm sâu sắc với học trò nghèo. Thống kê nhiều năm tại Trường THPT Ngô Quyền cho thấy, nhóm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu hoặc đứng trước nguy cơ bỏ học luôn chiếm gần 10%. Dù nhà trường đã nỗ lực miễn, giảm các khoản thu trong phạm vi cho phép, nhưng niềm trăn trở về một giải pháp mang tính lâu dài, ổn định vẫn luôn đau đáu trong lòng thầy Nhẫn.

Năm 2011, hưởng ứng phong trào của ngành kết hợp với thực tế học sinh và trải nghiệm bản thân, thầy Nguyễn Văn Nhẫn đã thành lập Quỹ “Giúp bạn đến trường”. Mục tiêu là xây dựng một nguồn lực hỗ trợ bài bản, lâu dài, giúp học sinh nghèo luôn có điểm tựa vững chắc trên hành trình tri thức.

Lãnh đạo Trường THPT Ngô Quyền trao học bổng từ Quỹ “Giúp bạn đến trường” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: L.C

Điều giúp Quỹ “Giúp bạn đến trường” duy trì được suốt 15 năm chính là sự công tâm, công khai và minh bạch trong quá trình vận động và trao hỗ trợ. “Khi thầy cô, học sinh, phụ huynh và các nhà hảo tâm hiểu rõ quỹ giúp ai, giúp như thế nào và thấy được ý nghĩa thiết thực của từng phần quà, mọi người đều đồng thuận, sẵn lòng chung tay. Mỗi lần kêu gọi, từ đội ngũ giáo viên, phụ huynh đến các doanh nghiệp, chúng tôi đều nhận được sự hưởng ứng rất tích cực”, thầy Nhẫn chia sẻ.

Nhằm đưa nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng và đúng thời điểm, nhà trường linh hoạt trao học bổng theo các cột mốc ý nghĩa: Tiếp sức đầu năm học, trao quà dịp 20/10 cho nữ sinh khó khăn, con em gia đình chính sách nhân ngày 22/12 và biểu dương tinh thần vượt khó dịp 26/3. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến Xuân về, những phần quà Tết ấm áp từ quỹ lại kịp thời đến tay học sinh nghèo, giúp các em và gia đình đón một mùa xuân trọn vẹn.

Thắp sáng tri thức

Đằng sau mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là sự nâng đỡ một số phận, gìn giữ một tương lai.

Đó là câu chuyện đầy trăn trở của em Dương Thị Bảo Yến, học sinh lớp 10A. Sinh ra trong một gia đình thuộc diện cận nghèo, mẹ là người dân tộc thiểu số, bố lại thường xuyên đau yếu không còn khả năng lao động, gánh nặng cơm áo gạo tiền từ sớm đã đè nặng lên đôi vai nhỏ. Đã có những thời điểm, con đường đến trường của Yến tưởng chừng phải khép lại giữa chừng.

Chính trong lúc bế tắc ấy, sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ “Giúp bạn đến trường” đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc. Bảo Yến chia sẻ: “Em rất vui và biết ơn sự quan tâm của thầy cô cùng quỹ học bổng. Món quà này không chỉ giúp gia đình em giảm bớt áp lực kinh tế mà còn cho em động lực lớn để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Em hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và những người đã che chở, giúp đỡ em”.

Trường THPT Ngô Quyền đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm nghị lực để hàng trăm học trò nghèo vững bước trên con đường tri thức - Ảnh: L.C

Giống như Bảo Yến, hoàn cảnh của em Nguyễn Kim Oanh, học sinh lớp 12B, cũng khiến ai nghe qua đều không khỏi chạnh lòng. Tuổi thơ của Oanh là những khoảng trống không gì bù đắp nổi khi cả cha lẫn mẹ đều sớm qua đời. Nhà đông anh em, cô học trò mồ côi phải sống nương tựa vào gia đình người chị gái vốn cũng chật vật lo từng bữa ăn.

Suốt 3 năm học dưới mái trường THPT Ngô Quyền, Quỹ “Giúp bạn đến trường” đã trở thành điểm tựa âm thầm mà vững chãi đối với Oanh. Với mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng, quỹ không chỉ giúp em trang trải chi phí học tập mà còn là ngọn lửa sưởi ấm, thắp sáng niềm tin vào cuộc sống.

Giá trị lớn nhất mà Quỹ “Giúp bạn đến trường” tạo ra không dừng lại ở những con số tài chính. Với những học sinh có hoàn cảnh may mắn hơn, việc cùng thầy cô sẻ chia với bạn bè đã trở thành bài học thực tế sinh động nhất về lòng trắc ẩn và trách nhiệm cộng đồng.

“Qua 15 năm hoạt động, ước tính Quỹ “Giúp bạn đến trường” đã trao khoảng 750 triệu đồng tiền học bổng và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng 5 năm gần đây, kinh phí trao bình quân khoảng 100 triệu đồng mỗi năm. Đây là nguồn đóng góp của thầy cô, phụ huynh, các thế hệ cựu học sinh, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái, góp phần giúp các em tiếp tục đến trường”, Bí thư Đoàn trường THPT Ngô Quyền Hoàng Tiến Sơn cho hay.

Và phần thưởng cao quý nhất của những người làm nghề giáo chính là sự trở về của các thế hệ học trò cũ. Trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường vừa qua, nhiều cựu học sinh từng nhận sự hỗ trợ từ quỹ năm xưa, nay trưởng thành và có công việc ổn định đã tự nguyện quay về trường chung tay đóng góp. Không một lời ràng buộc về hai tiếng “trả ơn”, nhưng sự trở lại để “tiếp sức" cho thế hệ sau chính là minh chứng về sự tử tế khi được gieo xuống đúng cách sẽ không bao giờ mất đi, mà sẽ nảy mầm, đơm hoa và lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

“Trong tương lai, tôi mong quỹ tiếp tục được gìn giữ bằng sự công tâm, minh bạch và tình yêu thương, nhận được sự đồng hành bền bỉ của thầy cô, phụ huynh, doanh nghiệp cùng các thế hệ cựu học sinh. Hơn hết, tôi mong tinh thần sẻ chia ấy sẽ được truyền lửa qua nhiều thế hệ, để học sinh Trường THPT Ngô Quyền dẫu đi đến đâu, trưởng thành thế nào vẫn luôn nhớ về mái trường, biết quan tâm đến cộng đồng và sẵn lòng nâng đỡ những mảnh đời khó khăn trong khả năng của mình”, thầy Nhẫn bày tỏ.

15 năm là hành trình được viết nên từ sự bền bỉ và lòng nhân ái. Với Quỹ “Giúp bạn đến trường”, điều ý nghĩa nhất không chỉ là những phần quà đã trao đi, mà còn là niềm tin được giữ lại, để các em học sinh có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh và tự tin hướng đến tương lai.