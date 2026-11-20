Cô bé người Bru-Vân Kiều mặc áo đỏ dang tay về phía hai bạn trong giờ Giáo dục thể chất ở Thượng Trạch. (Ảnh: Thanh Trà)

Bạn nhỏ người Bru-Vân Kiều mặc áo đỏ dang hai tay. Hai bạn đứng cạnh cũng đưa tay về phía em. Sau lưng ba em là bậc thềm và chiếc trống trường. Khoảnh khắc ấy được phóng viên Báo Công lý ghi lại trong một tiết Giáo dục thể chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch, dịp 20/11.

Thượng Trạch là xã biên giới ở phía tây tỉnh Quảng Trị. Trên địa bàn rộng hơn 1.095 km², 20 bản nằm rải rác giữa núi rừng. Đồng bào Bru-Vân Kiều và Chứt chiếm hơn 95% dân số. Có nơi, trẻ em phải đi bộ hàng giờ mới tới điểm học. Mùa mưa, những đoạn đường dốc lại thêm trơn trượt.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2026. (Ảnh: Thanh Trà)

Với những em ở nội trú, làm quen với trường mới cũng là làm quen với những người bạn sẽ cùng học, cùng ăn, cùng sinh hoạt mỗi ngày. Một trò chơi trong giờ thể dục là dịp để các em bắt đầu làm quen với nhau như thế.

Nhìn từ trên cao, học sinh xếp thành vòng tròn giữa sân, hướng về phía thầy Thành đang hướng dẫn trò chơi. (Ảnh: Thanh Trà)

Nhìn từ trên cao, lớp học nhỏ của thầy Thành, giáo viên Giáo dục thể chất của trường, hiện ra giữa sân. Học sinh đứng thành một vòng tròn rộng, quay mặt về phía nhau. Thầy đứng bên trong vòng tròn, cạnh một học sinh.

Thầy Thành đứng cách các em học sinh vài bước, quan sát hoạt động của lớp học nhỏ. (Ảnh: Thanh Trà)

Thầy Thành đưa trò chơi vào tiết học thể dục để các em có dịp cởi mở hơn với bạn. Đứng trong vòng tròn, các em vừa nghe thầy hướng dẫn, vừa có thể nhìn bạn làm.

Chuyện làm quen trong một giờ học như thế có thể bắt đầu bằng một cử chỉ rất nhỏ. Một em đưa tay ra, bạn bên cạnh đưa tay về phía em.

Những em học sinh hào hứng dang tay về phía nhau trong một trò chơi vận động. (Ảnh: Thanh Trà)

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch chính thức hoạt động từ ngày 1/11/2026. Đến dịp 20/11, học sinh đã có gần ba tuần học tập ở trường mới. Năm học 2026-2027, trường có 46 lớp với 865 học sinh sau khi hợp nhất bốn đơn vị trường học.

Trường nội trú Thượng Trạch có 46 lớp với 865 học sinh trong năm học 2026–2027, sau khi hợp nhất bốn trường. (Ảnh: Thanh Trà)

Ở xã biên giới này, 20 bản nằm rải rác trên địa bàn rộng hơn 1.095 km². Năm học trước, Thượng Trạch có 28 điểm trường, trong đó 23 điểm lẻ. Có nơi, học sinh phải đi bộ hàng giờ mới tới lớp. Vào mùa mưa, những đoạn đường dốc càng khó đi.

Trong những tuần đầu ở trường mới, các trò chơi trên sân cho học sinh thêm dịp làm quen với bạn. (Ảnh: Thanh Trà)

Sau khi sắp xếp lại trường lớp, học sinh lớp 1 đến lớp 3 ở nhiều điểm lẻ vẫn học gần nhà. Các em lớn hơn từng bước về trường chính. Gia đình có nhu cầu cho con nhỏ học tại đây có thể đăng ký. Với những em ở nội trú, sân trường, phòng học, nhà ăn và chỗ nghỉ giờ cùng nằm trong một khuôn viên. Các em có thêm thời gian học, chơi và sinh hoạt cùng bạn.

Ngôi trường mới từng ngày mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng biên. (Ảnh: Thanh Trà)

Thượng Trạch là một trong bốn trường nội trú liên cấp được đầu tư trong giai đoạn đầu xây dựng trường học cho các xã biên giới của Quảng Trị.

Theo Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch Hoàng Đức Hòa, sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đã giúp thầy trò có điều kiện dạy và học tốt hơn, học sinh nội trú có nơi ăn, ở và sinh hoạt ngay tại trường.

Ở xã biên giới có những bản cách nhau qua nhiều con dốc, ý nghĩa của chủ trương ấy hiện ra trong những việc rất đỗi bình thường. Tan học, các em ở bản xa có thể nán lại sân chơi với bạn, ghé thư viện đọc thêm vài trang sách rồi về khu nội trú. Đó cũng là cách ngôi trường mới từng ngày mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng biên, từ những điều các em có thể làm và những người bạn các em có thể gặp mỗi ngày.

Đến ngày 20/11/2026, học sinh đã có gần ba tuần học tập ở Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thượng Trạch mới. (Ảnh: Thanh Trà)