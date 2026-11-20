PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh (giữa) nhận Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Đình Tuệ.

PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) vừa được Bộ GD&ĐT tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Đón nhận danh hiệu, bà cảm thấy xúc động và vinh dự, đồng thời xem đây là dấu mốc để nhìn lại hành trình gắn bó với nghề, trân trọng những gì đã học hỏi từ thầy cô, đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên.

“Danh hiệu này tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục học hỏi, chăm chút hơn cho từng bài giảng và đồng hành với sinh viên, nhất là khi các em bắt đầu làm nghiên cứu”, bà chia sẻ.

PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh và các đồng nghiệp được tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu tại "Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026". Ảnh: Đình Tuệ.

Từ nghiên cứu khoa học đến phản biện chính sách

Sinh năm 1988, PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh theo đuổi lĩnh vực tài chính - ngân hàng từ sớm. Bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 30 tuổi và được công nhận đạt học hàm Phó giáo sư ở tuổi 38.

Trong quá trình nghiên cứu, bà Oanh công bố trên 65 bài báo, tham luận, trong đó có 20 bài báo quốc tế uy tín với vai trò tác giả chính hoặc tác giả liên hệ, 10 bài với vai trò thành viên. Bà còn chủ biên, biên soạn 4 cuốn sách phục vụ đào tạo là giáo trình, sách chuyên khảo. Các nghiên cứu tập trung vào tài chính, phát triển bền vững và chính sách kinh tế.

Năm 2025, PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh được ghi nhận trong danh sách 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới (World's Top 2% Scientists), do Đại học Stanford (Mỹ) phối hợp với Nhà xuất bản Elsevier công bố.

Một trong những dấu ấn nghiên cứu của bà là đề tài cấp quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia giao chủ trì, về hoàn thiện hệ thống chỉ số đánh giá sự phát triển và hiệu quả của kinh tế tuần hoàn hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Kim Oanh trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, phường Tân Mỹ (TPHCM), tháng 3/2026. Ảnh: NVCC.

Không chỉ theo đuổi các công trình học thuật, nữ Phó giáo sư còn tham gia xây dựng báo cáo, đề xuất chính sách cho Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM và một số cơ quan quản lý.

Nội dung nghiên cứu, phản biện trải rộng từ chính sách hỗ trợ tài khóa cho doanh nghiệp và người lao động trước biến động thuế quan quốc tế, định hướng thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, góp ý sửa đổi Luật Giáo dục, đánh giá việc thực hiện Luật Giáo dục đại học đến các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Với bà, nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở việc công bố kết quả mà còn cần góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn. Quan điểm này cũng được thể hiện trong cách bà giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu.

Đồng hành cùng người học trên hành trình nghiên cứu

Trong công tác đào tạo, PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh và 10 học viên cao học bảo vệ thành công. Ở bậc đại học, sinh viên do bà hướng dẫn cũng đạt nhiều thành tích tại các sân chơi nghiên cứu khoa học và học thuật.

Các nhóm sinh viên đạt giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2024, giải Ba cấp Bộ năm 2023 và 2025, giải Khuyến khích cấp Bộ năm 2026. Tại Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc, sinh viên đạt giải Khuyến khích năm 2023, giải Nhì năm 2025 và giải Ba năm 2026.

Theo PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh, điều quan trọng nhất trong đào tạo là tạo môi trường để người học được khuyến khích đặt câu hỏi, tự tìm hiểu và hình thành chính kiến dựa trên bằng chứng. Người thầy cần gợi mở, hướng dẫn cách tìm kiếm, kiểm chứng thông tin, đồng thời lắng nghe những ý kiến khác biệt.

Khi có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, người học sẽ từng bước biết cách nghiên cứu một vấn đề, suy nghĩ độc lập và sử dụng kiến thức để đóng góp cho cộng đồng.

Mong nhà giáo yên tâm, gắn bó với nghề

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh mong chính sách tiền lương và đãi ngộ đối với nhà giáo tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tương xứng với trách nhiệm, khối lượng công việc, giúp thầy cô yên tâm công tác và gắn bó với nghề.

Bà cũng kỳ vọng các cơ sở giáo dục giảm bớt thủ tục hành chính trùng lặp, tạo điều kiện để nhà giáo dành nhiều thời gian hơn cho giảng dạy, hướng dẫn người học và nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, cơ hội bồi dưỡng chuyên môn và sự ghi nhận công bằng đối với những đóng góp sẽ giúp mỗi thầy cô phát huy tốt hơn năng lực.

PGS.TS Trần Thị Kim Oanh cùng các đồng nghiệp tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội với các Nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: quochoi.vn.

Với tương lai nghề giáo, bà mong muốn nghề tiếp tục thu hút những người trẻ có năng lực và thực sự yêu thích công việc dạy học. Những nhà giáo mới vào nghề cần được đồng nghiệp dìu dắt, có cơ hội thử sức với phương pháp giảng dạy mới và một lộ trình phát triển rõ ràng.

“Tôi cũng mong mỗi nhà giáo, dù ở giai đoạn nào của sự nghiệp, vẫn giữ được niềm vui khi đứng lớp và nhìn thấy ý nghĩa của công việc mình làm qua sự trưởng thành của người học”, bà chia sẻ.