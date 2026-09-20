Giữ mùa vàng, thắm tình quân dân

Những bàn tay cùng nắm lấy từng bó lúa không chỉ giúp bà con giảm bớt thiệt hại mà còn làm ấm thêm tình quân dân từ những việc làm bình dị, thiết thực.

Tranh thủ từng giờ giữ lúa cho dân

Trên những cánh đồng ở xã Châu Tiến (Nghệ An), không khí thu hoạch lúa trở nên khẩn trương hơn thường ngày. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân tất bật ra đồng thu hoạch những diện tích lúa đã chín, chạy đua với những diễn biến bất thường của mưa bão.

Giữa cánh đồng, bên cạnh những người nông dân quen việc đồng áng còn có màu áo của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Châu Tiến và đoàn viên, thanh niên địa phương.

Chung tay cùng bà con thu hoạch lúa.

Người cắt lúa, người gom thành từng bó, người vận chuyển lên bờ. Mỗi người một việc, tất cả cùng chung mục tiêu giúp bà con thu hoạch lúa nhanh nhất có thể.

Hoạt động được Công an xã Châu Tiến phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Ngày Chủ nhật xanh”.

Tuy nhiên, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hoạt động tình nguyện được hướng trực tiếp vào nhu cầu cấp thiết của người dân là hỗ trợ thu hoạch những diện tích lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Với người nông dân, hạt lúa là thành quả của nhiều tháng chăm sóc, từ gieo cấy, làm cỏ đến bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Khi lúa đã chín, chỉ một đợt mưa lớn kéo dài cũng có thể khiến lúa đổ rạp, ngập nước, nảy mầm, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Bởi vậy, thu hoạch sớm được diện tích nào cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ thêm thành quả lao động của bà con.

Không quản ngại ruộng lầy, bùn đất, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên chia nhau xuống từng thửa ruộng. Những đôi tay vốn quen với công việc chuyên môn nay thoăn thoắt gom lúa, vận chuyển từng bó lên bờ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Châu Tiến cùng đoàn viên, thanh niên xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Công việc giữa đồng ruộng vất vả, nhưng tiếng nói cười vẫn rộn ràng. Khoảng cách giữa cán bộ, chiến sĩ với người dân dường như được rút ngắn hơn qua từng công việc cụ thể.

Không phải những điều lớn lao, chính sự có mặt đúng lúc và những bàn tay cùng làm đã giúp người dân vơi đi phần nào nỗi lo trước thời tiết bất lợi.

Giúp dân từ những việc dân đang cần

Những ngày mưa bão, đối với người dân vùng sản xuất nông nghiệp, điều lo lắng nhất không chỉ là nhà cửa, đường sá mà còn là những diện tích hoa màu, lúa đang vào thời điểm thu hoạch. Nếu không kịp đưa lúa về nhà, công sức của cả vụ mùa có thể bị ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sĩ sát cánh cùng người dân trên đồng ruộng tạo nên nét đẹp gần dân, vì dân.

Từ thực tế đó, Công an xã Châu Tiến đã phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên lựa chọn những công việc thiết thực để hỗ trợ người dân.

Thay vì những hoạt động mang tính hình thức, lực lượng tình nguyện trực tiếp xuống đồng, cùng người dân giải quyết công việc cấp thiết trước mắt.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Phạm Hồng Niên, Trưởng Công an xã Châu Tiến cho biết, việc hỗ trợ người dân thu hoạch lúa được triển khai với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con, nhất là trong thời điểm thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi.

“Đối với bà con nông dân, mỗi thửa ruộng, mỗi hạt lúa đều là công sức của cả một vụ sản xuất. Vì vậy, khi lúa đã đến kỳ thu hoạch mà có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, anh em cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên xác định phải tranh thủ thời gian, xuống đồng hỗ trợ bà con thu hoạch càng sớm càng tốt.

Giúp người dân bảo vệ được thành quả lao động cũng chính là một việc làm cụ thể để thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân và vì Nhân dân phục vụ”, Thiếu tá Phạm Hồng Niên chia sẻ.

Theo Trưởng Công an xã Châu Tiến, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nắm bắt đời sống, tâm tư và những khó khăn của người dân để kịp thời có mặt, hỗ trợ trong khả năng của mình. Đặc biệt khi xảy ra thiên tai, mưa bão, tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng tại cơ sở càng cần được phát huy.

Từ những bó lúa được đưa lên bờ, giá trị của hoạt động không chỉ được tính bằng diện tích đã thu hoạch. Điều đọng lại còn là sự sẻ chia trong lúc khó khăn, là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên cùng đứng bên người dân trên chính thửa ruộng của họ.

Sự có mặt kịp thời của các lực lượng giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa trước mưa bão.

Đó cũng là cách để tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” được cụ thể hóa bằng những hành động gần gũi trong đời sống thường ngày.

Khi người dân cần hỗ trợ, lực lượng ở cơ sở có mặt; khi bà con gặp khó khăn, mỗi người cùng góp một phần công sức để san sẻ.

Gần dân từ những việc làm bình dị

Ở cơ sở, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân được xây dựng từ những điều rất gần gũi. Đó có thể là một buổi tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cũng có thể là một buổi cùng bà con lội ruộng thu hoạch lúa trước khi mưa bão ập đến.

Những việc làm ấy tuy bình dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, bởi xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.

Qua mỗi lần đồng hành, hỗ trợ, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng thực thi nhiệm vụ tại cơ sở và Nhân dân tiếp tục được vun đắp.

Hoạt động của Công an xã Châu Tiến và Đoàn Thanh niên xã cũng góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp không chỉ bắt đầu từ những công trình lớn mà còn được tạo nên bởi ý thức trách nhiệm, sự sẻ chia và những hành động cụ thể vì cộng đồng.

Những bộ quân phục lấm bùn trên đồng lúa trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, việc huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai càng có ý nghĩa. Sự chủ động ấy giúp người dân giảm bớt thiệt hại, đồng thời tạo nên sức mạnh đoàn kết ngay từ cơ sở.

Trên những thửa ruộng ở Châu Tiến, từng bó lúa lần lượt được gom lại, chuyển lên bờ. Mồ hôi hòa cùng bùn đất, màu áo sau buổi lao động đã lấm lem, nhưng niềm vui hiện rõ khi thêm những diện tích lúa được kịp thời thu hoạch trước mưa bão.

Khi những bó lúa cuối cùng rời khỏi ruộng, đọng lại không chỉ là thành quả của một buổi tình nguyện, mà còn là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an cùng đoàn viên, thanh niên sát cánh với người dân lúc khó khăn.

Một buổi xuống đồng là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, để tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Trên những cánh đồng mùa vàng ấy, từng bó lúa được đưa về cũng góp phần vun đắp thêm sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, để tình quân dân được bền chặt từ chính những việc làm bình dị giữa đời thường.