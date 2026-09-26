Giữ hồn quê giữa đất Tây Ðô

Từ hạt gạo, người thợ làm nên những tấm bánh mỏng qua các công đoạn như: ngâm, xay bột, tráng bánh, phơi nắng rồi cắt thành sợi. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo từ đôi tay thoăn thoắt bên lò bánh đến việc canh nắng, canh độ khô để bánh đạt yêu cầu.

Bột gạo được tráng thành từng lớp bánh mỏng trên làn hơi nóng.

Trải nghiệm trực tiếp giúp du khách hiểu hơn về sự công phu trong quy trình làm hủ tiếu.

Qua thời gian, máy móc được đưa vào hỗ trợ một số công đoạn, nhưng kinh nghiệm của người thợ vẫn giữ vai trò quan trọng. Với những người gắn bó lâu năm, nghề làm hủ tiếu không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nghề được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ða số du khách là người nước ngoài, cho thấy sức hút đặc biệt của làng nghề.

Bánh tráng làm hủ tiếu ngon nhất khi được phơi dưới nắng tự nhiên.

Ngày nay, làng nghề không chỉ làm ra những sợi hủ tiếu phục vụ đời sống mà còn là điểm dừng chân để du khách tìm hiểu nghề truyền thống. Từ quan sát người thợ làm bánh đến tự tay thử tráng bánh, du khách có thể quan sát, qua đó cảm nhận rõ hơn công sức phía sau món ăn quen thuộc.

Sau khi đạt độ khô nhất định, bánh được cắt thành sợi hủ tiếu hoàn chỉnh.

Giữa Tây Ðô đang đổi thay từng ngày, những lò bánh vẫn đỏ lửa, những phên bánh vẫn hong mình trong nắng. Nghề xưa nhờ thế vẫn có chỗ đứng trong đời sống hôm nay.