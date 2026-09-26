Giữ hồn quê giữa đất Tây Ðô
Giữa nhịp sống đô thị ở phường An Bình, TP Cần Thơ, nghề làm hủ tiếu vẫn hiện diện trong những gian nhà nhỏ, bên lò tráng bánh đỏ lửa và những phên bánh trải dài dưới nắng. Qua nhiều năm, công việc tưởng chừng đơn giản ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Từ hạt gạo, người thợ làm nên những tấm bánh mỏng qua các công đoạn như: ngâm, xay bột, tráng bánh, phơi nắng rồi cắt thành sợi. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo từ đôi tay thoăn thoắt bên lò bánh đến việc canh nắng, canh độ khô để bánh đạt yêu cầu.
Qua thời gian, máy móc được đưa vào hỗ trợ một số công đoạn, nhưng kinh nghiệm của người thợ vẫn giữ vai trò quan trọng. Với những người gắn bó lâu năm, nghề làm hủ tiếu không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nghề được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ngày nay, làng nghề không chỉ làm ra những sợi hủ tiếu phục vụ đời sống mà còn là điểm dừng chân để du khách tìm hiểu nghề truyền thống. Từ quan sát người thợ làm bánh đến tự tay thử tráng bánh, du khách có thể quan sát, qua đó cảm nhận rõ hơn công sức phía sau món ăn quen thuộc.
Giữa Tây Ðô đang đổi thay từng ngày, những lò bánh vẫn đỏ lửa, những phên bánh vẫn hong mình trong nắng. Nghề xưa nhờ thế vẫn có chỗ đứng trong đời sống hôm nay.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/giu-hon-que-giua-dat-tay-do-a132690.html