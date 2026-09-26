Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc

Ngày 25.9, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1976 - 2026) với chủ đề "Nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc". Đến dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ÔngHuỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM; ÔngTrần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng đại diện các sở, ban ngành TP.HCM, các nghệ sĩ tiền bối, nguyên lãnh đạo Nhà hát qua các thời kỳ và đông đảo văn nghệ sĩ, viên chức, người lao động Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang…

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, đại diện lãnh đạo Thành phố trao tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, lãnh đạo Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Báo cáo quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của đơn vị, NSƯT Phan Quốc Kiệt - Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nhấn mạnh năm thập kỷ là cột mốc đáng trân trọng, phản ánh chiều sâu sáng tạo và cống hiến qua năm giai đoạn phát triển. Với giai đoạn hình thành, đặt nền móng, dù ban đầu còn nhiều thiếu thốn, các thế hệ đầu tiên đã từng bước xây dựng lực lượng, định hình phong cách nghệ thuật riêng, đưa Nhà hát trở thành địa chỉ văn hóa quen thuộc của TP.HCM.

Qua giai đoạn xây dựng lực lượng, khẳng định thương hiệu, đội ngũ nghệ sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ, kỹ thuật viên trưởng thành dưới mái nhà chung đã làm nên uy tín và thương hiệu Nhà hát qua chất lượng nghệ thuật cùng niềm tin của khán giả.

Giai đoạn tiếp theo, Nhà hát liên tục nâng cao chất lượng dàn dựng các tác phẩm về lịch sử, cách mạng và đời sống xã hội; coi việc phục vụ công chúng là trách nhiệm bảo tồn di sản nghệ thuật dân tộc cho thế hệ trẻ. Trước sự phát triển của công nghệ và đa dạng các hình thức giải trí, Nhà hát chủ động đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng chuyển đổi số và tìm kiếm góc nhìn mới nhưng vẫn giữ cốt cách cải lương.

Đặc biệt, bước vào chặng đường mới, Nhà hát tập trung phát triển đội ngũ trẻ, đẩy mạnh xã hội hóa và kết hợp hài hòa giữa bảo tồn bản sắc với đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, nhấn mạnh: "Bước vào chặng đường mới, nhiệm vụ của Nhà hát không chỉ là tiếp nối những gì đã có, mà còn phải phát triển bằng tư duy mới, cách làm mới và khát vọng mới. Đặc biệt, cần xác định việc gìn giữ bản sắc cải lương phải gắn với đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa của Thành phố phát triển."

Dịp này, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, những người đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp phát triển của đơn vị. Các vị nguyên lãnh đạo Nhà hát gồm: NSND Trần Ngọc Giàu (nguyên Giám đốc); đại diện gia đình NSƯT Chi Lăng, NSND Lương Đống (nguyên Giám đốc); đại diện gia đình NSƯT Công Thành, Soạn giả - Đạo diễn Hùng Tấn, Nghệ sĩ An Trung (nguyên Phó Giám đốc); cùng các nguyên Phó Giám đốc: bà Trần Thanh Liễu, NSƯT Lê Thiện, đạo diễn Huỳnh Mai, ông Nguyễn Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Tri ân các thế hệ nguyên Trưởng đoàn của Nhà hát.

Với những thành tích xuất sắc, bốn tập thể trực thuộc Nhà hát đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP.HCM. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã trao tặng giấy khen cho 143 cá nhân là các nghệ sĩ, cán bộ, người lao động qua nhiều thế hệ…

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, soạn giả Hoàng Song Việt, người từng gắn bó với Nhà hát từ năm 1998 và hiện là nhà sáng lập Sân khấu cải lương mới Đại Việt, xúc động nhớ lại: "Trong thời gian làm việc tại Nhà hát, điều tôi ấn tượng nhất là sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo đối với lực lượng kế thừa. Vào thời Giám đốc Phan Quốc Hùng, tôi và NSND Hữu Quốc đã đề xuất dự án quy tụ các diễn viên trẻ đoạt giải Trần Hữu Trang đang phải 'hát rong' ở các quán xá. Được sự đồng cảm và hỗ trợ từ anh Quốc Hùng, chương trình “Thắp sáng niềm tin” ra đời, quy tụ 30 Huy chương Vàng và duy trì hoạt động hơn 10 năm. Sau này, các em trưởng thành và chính thức trở thành một đoàn biểu diễn chuyên nghiệp của Nhà hát. Đó là cái dấu ấn rõ ràng nhất và cái điều mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất, sự quan tâm của lãnh đạo đối với cái thế hệ trẻ, thế hệ kế thừa cho sân khấu cải lương sau này”.

Nói về sự kết nối giữa sân khấu xã hội hóa và Nhà hát công lập hiện nay, soạn giả Hoàng Song Việt chia sẻ thêm: "Sân khấu Đại Việt mở ra không phải để kinh doanh, mà để tạo dấu ấn và không gian cho nghệ sĩ trẻ cọ xát với các vai diễn khó, kinh điển. Chúng tôi chủ yếu dựng kịch bản sử Việt như Đêm trước ngày hoàng đạo hay vở mới Truyền thuyết chàng Sa Mộc. Nhiều gương mặt của Nhà hát như Võ Minh Lâm, Lê Tứ, Mỹ Hằng... đã trưởng thành vượt bậc qua các tác phẩm này nhờ sự tạo điều kiện từ Ban Giám đốc Nhà hát. Hy vọng sự gắn bó giữa sâu khấu Đại Việt và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ tiếp tục tạo ra nhiều nhân tố mới, xứng đáng là lớp thế hệ kế thừa cho nghệ thuật cải lương.”

Tin và ảnh: Lê Ngọc Hân