'Hà Nội - Dấu ấn di sản' qua nhiếp ảnh nghệ thuật

Ngày 26-9, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ XIII năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Dấu ấn di sản”, tại Không gian vườn hoa Hàng Trống – Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm.

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ XIII. Ảnh: Đặng Thủy

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), đồng thời là hoạt động chuyên môn đầu tiên của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu tại buổi lễ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh, chủ đề của Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ XIII năm 2026 là “Hà Nội – Dấu ấn Di sản” - một chủ đề vừa gần gũi nhưng cũng đầy thách thức.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đặng Thủy

Hà Nội là một không gian của ký ức, nơi gìn giữ Hoàng thành Thăng Long, Hội Gióng, bia Tiến sĩ Văn Miếu, nghệ thuật ca trù cùng bao giá trị được thế giới ghi nhận. Di sản của Hà Nội còn ở mỗi mái đình, con phố, hàng cây, dòng sông; ở tà áo dài, phiên chợ, lễ hội; ở những nghệ nhân lặng lẽ giữ nghề qua bao thế hệ, và ở cả những khoảnh khắc đời thường mà người Hà Nội đã quen đến mức đôi khi quên rằng đó cũng là di sản. Vì vậy, các tác giả rất dễ rơi vào lối mòn của những góc máy quen thuộc, những cảnh dàn dựng na ná nhau, hay việc lạm dụng hậu kỳ đến mức bức ảnh đẹp nhưng không còn thật.

Các tác phẩm tại liên hoan. Ảnh: Đặng Thủy

Liên hoan năm nay có hơn 700 tác phẩm dự thi, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chon 65 tác phẩm xuất sắc để triển lãm.

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, điều đáng mừng là các tác giả không chỉ ghi lại những gì đã có, mà còn đi tìm sức sống của di sản ngay trong đời sống hôm nay. Di sản hiện lên khi trầm mặc, cổ kính, khi rực rỡ, căng tràn sức sống; khi trong một công trình kiến trúc, khi lại ẩn trong một ánh mắt, một nụ cười hay một sinh hoạt bình dị của người dân Thủ đô. Nhiều tác giả đã mang đến góc nhìn đương đại về một Hà Nội đang chuyển mình, hội nhập mà vẫn nâng niu những giá trị cha ông để lại. Có nhiều tác giả trẻ tham gia, mạnh dạn tìm tòi những góc máy mới lạ.

Trao Huy chương vàng cho tác giả Lê Ngọc Tú. Ảnh: Đặng Thủy

“Mỗi tác phẩm trong triển lãm là một khoảnh khắc được chắt lọc, nhưng phía sau là cả một câu chuyện về Hà Nội, là thành quả của những người đã dậy sớm hơn, đi xa hơn và chờ đợi lâu hơn chỉ để có được một khoảnh khắc”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông ghi nhận.

Trao giải cho các tác giả xuất sắc. Ảnh: Đặng Thủy

Trao giải cho các tác giả xuất sắc. Ảnh: Đặng Thủy

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng cho các tác giả tham gia liên hoan, gồm 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng và 5 giải Khuyến khích. Trong đó, Huy chương vàng thuộc về tác phẩm “Hội Gióng đền Phù Đổng” (tác giả Lê Ngọc Tú). Hai Huy chương bạc là tác phẩm “Bay qua miền di sản” (tác giả Lê Đức Kim), “Lễ tế Khổng Tử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam” của tác giả Dương Thị Ngọc Chiến.

Triển lãm các tác phẩm xuất sắc của Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 13 năm 2026 diễn ra đến hết ngày 10-9.

Một số tác phẩm tại triển lãm: