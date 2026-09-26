Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh trở về trong vòng tay gia đình

Sau hơn nửa thế kỷ, người con quê hương Phú Thọ được đưa trở về an táng tại nghĩa trang gia đình ở thôn Phương Lĩnh, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 24-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được cất bốc, trang trọng tiễn đưa về quê hương Phú Thọ an táng, sau hơn nửa thế kỷ hy sinh vì Tổ quốc. Ngày 30-4-1975, trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Phần mộ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn, mộ số 397, hàng 12, C05, Lô D.

Hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được tiễn đưa về quê hương Phú Thọ an táng.

Hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được tiễn đưa về quê hương Phú Thọ an táng.

Hơn 50 năm qua, phần mộ liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được gìn giữ tại TP Hồ Chí Minh và theo nguyện vọng của thân nhân và dòng họ, gia đình tổ chức đón hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh trở về quê hương, về với gia đình. Sau nghi lễ cất bốc, hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được đưa về quê bằng đường sắt theo hành trình ga Sài Gòn - ga Hà Nội. Từ ga Hà Nội, gia đình đón hài cốt liệt sĩ về Phú Thọ để tổ chức an táng tại nghĩa trang gia đình ở thôn Phương Lĩnh.

Gia đình thân nhân liệt sĩ Vi Ngọc Vinh cảm ơn Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Tại ga Hà Nội, sáng 26-9, Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, từ khi bắt đầu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức hội trong cả nước đã hỗ trợ hơn 30 trường hợp.

Văn phòng phía Nam của Hội thực hiện việc giúp đỡ gia đình hoàn thiện các thủ tục để đính chính thông tin bia mộ, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Nhà nước, tổ chức lễ cất bốc và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ ra ga Sài Gòn. Hội và các tổ chức hội tập trung giúp đỡ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm, tặng quà, thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ trong các ngày lễ lớn của đất nước. Về xây nhà tình nghĩa, đến nay, Hội đã giúp đỡ xây dựng được gần 1.700 nhà và giúp đỡ trả lại tên cho gần 1.000 liệt sĩ bằng xét nghiệm ADN.

Chuyến xe đưa hài cốt liệt sĩ Vi Ngọc Vinh về quê nhà.

Theo chương trình đã được thống nhất với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vận chuyển miễn phí hài cốt liệt sĩ và hai người thân của liệt sĩ từ phía Nam về quê hương. Khi đến ga Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hoặc các nhà hảo tâm, tình nguyện viên sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về các tỉnh. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, Công ty đã miễn vé cho 66 thân nhân liệt sĩ và vận chuyển 33 hài cốt liệt sĩ.