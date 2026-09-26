Hải Phòng tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Hải Phòng

​Tham dự buổi lễ có các ông: Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Quốc Thưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan đảng thành phố; Nguyễn Khắc Toản - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Giáo hội Phật giáo thành phố và đông đảo Nhân dân.

Đọc văn tế tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. (Ảnh BTC)

Trước khi bước vào lễ tưởng niệm chính thức, các đại biểu và du khách đã tổ chức dâng hương tại chùa Côn Sơn, thực hiện Lễ rước văn, rước bộ trang nghiêm từ chùa Côn Sơn về Đền thờ Nguyễn Trãi.

Trong không khí linh thiêng giữa chốn Côn Sơn, các đại biểu cùng du khách thập phương đã kính cẩn ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của vĩ nhân, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi hiệu Ức Trai, sinh năm 1380 tại Kinh thành Thăng Long, quê gốc tại làng Chi Ngại (nay thuộc phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh).

Đại biểu dâng hương tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. (Ảnh BTC)

Năm 1400, ông đỗ Thái học sinh và ra làm quan dưới triều nhà Hồ trước khi đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh. Quyết chí cứu nước, ông tìm lên Lam Sơn tụ nghĩa, dâng "Bình Ngô sách" và trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo.

Sau thắng lợi hiển hách, ông sáng tác "Bình Ngô đại cáo" - bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ khẳng định chủ quyền, nền văn hiến và ý chí tự cường của quốc gia Đại Việt. Bước vào thời bình, ông tiếp tục dốc sức dựng xây nền kinh tế - xã hội vững mạnh với tư tưởng cốt lõi "việc nhân nghĩa cốt ở yên dân".

Cuộc đời ông tuy kết thúc trong bi kịch thương đau, nhưng sự nghiệp vĩ đại và tư tưởng kiệt xuất của ông đã được UNESCO vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới vào năm 1980.

Lễ rước văn, rước bộ từ chùa Côn Sơn về đền Nguyễn Trãi. (Ảnh BTC)

​Trong diễn văn tưởng niệm, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội khẳng định lễ tưởng niệm là dịp sâu sắc để trân trọng ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự cường, đồng thời giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Tư tưởng trường tồn của Nguyễn Trãi cùng chốn Tổ Phật giáo Trúc Lâm đã góp phần quan trọng để Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới ngày 12/7/2025. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản nổi bật toàn cầu này chính là nguồn lực nội sinh tiếp sức cho mỗi người dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

​Sau diễn văn tưởng niệm và phần đọc văn tế, các vị lãnh đạo thành phố cùng Nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, cầu nguyện cho quốc thái dân an, giang sơn bền vững và phát triển thịnh vượng. Tư tưởng "yên dân", lấy dân làm gốc của Ức Trai tiếp tục là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hải Phòng nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.