Chương trình vận động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026 gắn với chợ phiên Tà Mung và Giải chạy Việt dã

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các đoàn thể; cơ quan, đơn vị, trường học; bí thư, trưởng bản, các mạnh thường quân và hơn 300 vận động viên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hưởng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Kim phát biểu tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là Giải chạy Việt dã "Mường Kim - Chạy giữa mùa vàng, lan tỏa yêu thương" ở cự ly 5km, với cung đường được bao quanh bởi các thửa ruộng bậc thang chín vàng hương lúa. Ngoài ra, các vận động viên thi đấu ở 2 nội dung giành cho nam và nữ với 2 nhóm tuổi 14- 35 tuổi và 36 tuổi trở lên.

Hơn 300 vận động viên tham gia giải chạy.

Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao 12 giải nhất, nhì, ba và 16 giải khuyến khích cho các vận động viên...

Hoạt động chợ phiên Tà Mung với các tiết mục văn nghệ, trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống và ẩm thực địa phương.

Các mạnh thường quân ủng hộ cho Quỹ "Vì người nghèo" xã Mường Kim năm 2026.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Tại chương trình, xã Mường Kim đã tiếp nhận trên 96 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" xã. Nguồn lực này sẽ góp thêm những điều kiện để chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn trên địa bàn.