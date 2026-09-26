Quy tụ gần 19.000 đơn vị sản phẩm OCOP cùng nhiều món ngon đặc sản địa phương

Hải Phòng

Tuần văn hóa kéo dài 09 ngày (từ 26/9 đến 04/10) nhằm quảng bá Quần thể Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng các di tích danh thắng lân cận, đồng thời thúc đẩy kết nối thương mại và kích cầu du lịch thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại thuộc Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026.

Tuần văn hóa được quy hoạch thành 05 phân khu chức năng trải dài trên trục đường Thần đạo và khu vực đê đền Kiếp Bạc. Mở đầu là Không gian di sản, thưởng trà sen, tiếp nối với Không gian làng nghề quy tụ gần 400 sản phẩm mỹ nghệ tiêu biểu như gốm Chu Đậu, gỗ Đông Giao, vàng bạc Châu Khê.

Không gian làng nghề tại Tuần văn hóa Du lịch và Xúc tiến Thương mại thuộc Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, chuỗi không gian OCOP, nông sản và ẩm thực Hải Phòng quy tụ hàng chục chủ thể, giới thiệu gần 19.000 đơn vị sản phẩm cùng nhiều món ngon đặc sản địa phương.

​Xuyên suốt tuần lễ, sân khấu chính và 05 tiểu cảnh check-in thương hiệu di sản sẽ liên tục phục vụ công chúng các chương trình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, ca trù, hát văn và múa rối nước.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu cùng đông đảo du khách thập phương đã tham quan các không gian trưng bày, mở màn cho chuỗi hoạt động xúc tiến văn hóa - kinh tế trọng điểm nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.