Giữ bình yên trên những mái phố

Tình huống cứu hoả quán cháo đòi hỏi kinh nghiệm xử lý rất chuyên nghiệp. Ảnh: Bảo Hân

Đi giữa lằn ranh sinh tử

Theo thầy Ngô Văn Khánh, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, bỏng do cháo nóng là dạng bỏng nhiệt ướt rất nguy hiểm. Cháo có khả năng giữ nhiệt lâu, độ bám dính cao trên da, dễ gây phồng rộp, tổn thương sâu, đau rát dữ dội và nguy cơ nhiễm trùng cao.

Nhận định ấy càng cho thấy mức độ nguy hiểm của vụ cháy tại quán Cháo Đậu Cà Bà - O, số 5 phố Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm, xảy ra cách đây 5 tháng. Đó là vào 23h19 ngày 5-5, nhận tin báo cháy, Trung tá Bùi Duy Toàn, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội) đang trực chỉ huy, lập tức điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe máy chở phương tiện chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ lên đường. Chỉ sau 6 phút, lực lượng đã có mặt tại hiện trường.

Nhờ phun bọt đã giảm được tác hại của bỏng cháo nóng. Ảnh: Bảo Hân

“Trên đường di chuyển, theo thông báo có người mắc kẹt trong đám cháy, tôi đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đeo bình thở để khi đến nơi có thể tiếp cận và vào bên trong ngay. Đồng thời, chỉ đạo trực thông tin liên hệ chính quyền, Công an phường, Điện lực Hoàn Kiếm và cấp cứu 115 để phối hợp”, Trung tá Bùi Duy Toàn nhớ lại.

Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, ngọn lửa đã bao trùm mặt tiền và bên trong quán, cháy lan lên các tầng trên và sang hai nhà số 3, số 7 phố Hàng Vôi. Nhiệt lượng tỏa ra rất lớn. Qua nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định có người mắc kẹt bên trong. Trung tá Bùi Duy Toàn trực tiếp liên lạc với các nạn nhân, hướng dẫn họ di chuyển vào phòng có cửa thoát nạn, đóng kín cửa để hạn chế khói xâm nhập và giữ liên lạc với lực lượng bên ngoài. Hai tổ trinh sát cùng hai mũi chiến đấu nhanh chóng được triển khai.

Trung tá Bùi Duy Toàn giao ban cùng đồng đội tại đơn vị. Ảnh: Bảo Hân

Trực tiếp lao vào ngọn lửa tìm kiếm, cứu người, Thiếu tá Lê Văn Đoài, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 nhanh chóng nhận định, quán ăn có nhiều dầu mỡ nên tham mưu sử dụng bọt chữa cháy; đồng thời tấn công từ mặt tiền tầng 1 nhằm dập lửa, giảm nhiệt, ngăn cháy lan. Mệnh lệnh này đã giảm thiểu tác hại của bỏng cháo đối với nạn nhân và lực lượng chức năng tham gia làm nhiệm vụ.

Cùng Trung tá Nguyễn Văn Bình, Thiếu tá Đoài vừa phun chữa cháy, vừa tiến sâu vào bên trong. Đến cầu thang bộ phía cuối ngôi nhà, các anh nhận thấy lửa đã cháy lan lên các tầng trên theo lan can cầu thang. “Không có thời gian để chần chừ, tôi ra hiệu cho đồng chí Bình hướng mũi lăng phun dọc lên các tầng trên của cầu thang giữa lúc gạch, ngói, vôi vữa liên tục rơi xuống”, Thiếu tá Lê Văn Đoài kể.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 hoạt động trong phố cổ tiêu biểu cho nét đẹp người lính cứu hoả Thủ đô. Ảnh: Bảo Hân

Khi lửa phía trên giảm, khói vẫn bao phủ dày đặc. Thiếu tá Lê Văn Đoài chuyển nhiệm vụ giữ lăng cho đồng đội, tiếp tục tiến lên các tầng trên tìm người mắc kẹt. Tại tầng 5, anh phát hiện 4 người đang mắc kẹt trong phòng ngủ. Các nạn nhân đều có dấu hiệu ngạt khói, trong đó hai người lớn tuổi hoảng loạn, không thể tự di chuyển. Thiếu tá Đoài hướng dẫn các nạn nhân dùng quần áo, khăn che mũi, miệng; trực tiếp cõng nạn nhân nữ lớn tuổi, khi đó đã khuỵu xuống, không thể tự đi.

“Lúc này bình khí thở của tôi cũng đã hết nên tôi tháo mặt nạ và tiếp tục cõng nạn nhân xuống. Vừa đi, tôi vừa động viên mọi người rằng đã có tôi và đồng đội ở ngay bên dưới, hãy di chuyển bằng tất cả sức lực hiện có”, Thiếu tá Lê Văn Đoài nhớ lại.

Luyện tập mỗi ngày để sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Bảo Hân

Đường xuống đầy khói, đồ đạc đổ chắn lối, mặt sàn trơn trượt. Tại chiếu nghỉ giữa tầng 4 và tầng 5, anh và nạn nhân bị ngã. Nhưng chỉ vài giây sau, người lính cứu hỏa đứng dậy, tiếp tục cõng nạn nhân xuống dưới. Đến tầng 3, khói đã loãng hơn. Đồng đội hỗ trợ đưa 3 nạn nhân còn lại xuống, Thiếu tá Đoài tiếp tục cõng nữ chủ nhà xuống tầng 1, bàn giao cho lực lượng y tế. Giữa lằn ranh sinh tử, bản lĩnh và kinh nghiệm của người lính cứu hỏa thêm một lần được thử thách.

Điều giản dị ở lại

Làm nhiệm vụ giữa lòng phố cổ, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 đã quen với những ngôi nhà cao tầng, nhà ống san sát, những con phố nhỏ và các tình huống cháy phức tạp. Mỗi vụ cháy, mỗi lần cứu người là một lần các anh tích lũy kinh nghiệm, tôi luyện bản lĩnh để sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở bất cứ nơi đâu.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Ảnh: Bảo Hân

Tháng 6-2026, Đại úy Nguyễn Minh Quang, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, vinh dự tham gia Đoàn công tác 41 cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela sau thảm họa động đất. Mang theo kinh nghiệm xử lý các vụ cháy nhà ống trong phố giúp cán bộ, chiến sĩ bình tĩnh, quyết đoán hơn khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong những điều kiện đặc biệt, Đại úy Nguyễn Minh Quang đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Viết tiếp câu chuyện đầy tự hào của người lính cứu hoả Hà Nội.

Tự hào với ngày truyền thống tháng 10 gắn với các sự kiện trọng đại của Thủ đô thân yêu. Ảnh: Bảo Hân

Câu chuyện của Đại uý Nguyễn Minh Quang gợi đến những chuyến công tác quốc tế, cũng cho thấy sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam hôm nay. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khó khăn, cùng với cán bộ có trình độ chuyên môn, các đoàn công tác cứu nạn cứu hộ sẵn sàng mang theo phương tiện, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và trang thiết bị chuyên dụng có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân. Điều này được Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, (Bộ Công an) khẳng định, các đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tham gia nhiệm vụ quốc tế thời gian qua đã tạo dấu ấn bằng tinh thần nhân ái, tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng nhiệm vụ trong những điều kiện khắc nghiệt.

Hình ảnh người lính Cảnh sát PCCC và CNCH trong nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Bảo Hân

“65 năm xây dựng và trưởng thành, được tôi luyện trong khói lửa để chiến thắng giặc lửa hung tàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hôm nay không chỉ có trang thiết bị hiện đại mà còn có nghiệp vụ chuyên môn phong phú, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ trong thời đại mới. Từ những con phố cổ của Hà Nội đến mọi miền Tổ quốc và những vùng đất xa xôi trên thế giới, người lính cứu hỏa Thủ đô vẫn lặng thầm bước đi, phía sau mỗi bước chân là sự bình yên của những mái nhà”, Thiếu tướng Dương Đức Hải chia sẻ.

Trong nắng hanh hao tháng 10, khi ngày truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang đến gần, những mái phố thâm nâu của Hà Nội như càng rạng ngời dưới nắng vàng trải mật, bình yên giản dị và nhắc nhớ. Nỗi nhớ không tên của những người dân luôn giữ trong tim hình bóng người anh hùng cứu hoả giữa đời thường, trong từng câu hát có màu xanh và trái tim thắp lửa đầy nhân ái và rất đỗi thân thương. Ở nơi họ sẵn sàng hi sinh bước vào hiểm nguy để đưa người khác trở về bình an.