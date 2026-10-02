Phát hiện hơn 1.800 người dương tính ma túy sau 45 ngày đêm 'vây quét' ở Đà Nẵng

Ngày 2/10, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để đánh giá kết quả công tác quý 3/2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy lực lượng công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh vào các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đặc biệt, chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn đã tạo ra bước chuyển biến lớn.

Đại tá Nguyễn Hà Lai khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Ảnh CA)

Lực lượng chức năng đã tổng lực quét tra tại các khu dân cư, nhà trọ, quán karaoke, chung cư... Kết quả, toàn thành phố đã xét nghiệm ma túy hơn 56.000 đối tượng nghi vấn, phát hiện 1.867 người dương tính. Đồng thời, điều tra làm rõ 326 vụ với 600 đối tượng phạm tội, đưa 475 người đi cai nghiện tập trung. Đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã hoàn thành và vượt mức 24 chỉ tiêu công tác được giao.

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, Đại tá Nguyễn Hà Lai đã thưởng đột xuất 20 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hà Lai biểu dương tinh thần quyết liệt của toàn lực lượng khi chủ động rà soát và xử lý ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, ông lưu ý cuộc chiến với tội phạm ma túy thời gian tới vẫn còn nhiều cam go, đòi hỏi sự bám sát địa bàn hơn nữa.

"Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với vai trò nòng cốt phải thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh đúng, đánh trúng các đường dây cung cấp nguồn ma túy vào địa bàn. Phải tập trung rà soát, chặn đứng các đối tượng có biểu hiện vận chuyển, mua bán ma túy từ các tỉnh thành khác, từ các tuyến biên giới đường bộ và đường biển vào Đà Nẵng tiêu thụ", Đại tá Nguyễn Hà Lai nhấn mạnh.

Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng kiểm tra ma túy tại chợ đầu mối (Ảnh CA)

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố cũng yêu cầu đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển để kiểm soát tốt khu vực cửa khẩu, biên giới và tuyến biển.

Mục tiêu cốt lõi được lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đặt ra là nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở, quyết tâm hướng tới xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy vào năm 2030, và phấn đấu về đích sớm vào năm 2028.