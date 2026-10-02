Các đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi vào quán karaoke: Đối diện với án tù chung thân?

Khởi tố 8 đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 1-10, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Các bị can có độ tuổi từ 22 đến 61 tuổi.

Theo cơ quan Công an, Đinh Quốc Hoàng (41 tuổi, có hai tiền án, tiền sự về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”) là chủ cơ sở karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Chân dung các đối tượng trong đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào quán karaoke. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm Hoàng đăng tải thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, dụ dỗ các bé gái dưới 16 tuổi đến làm tiếp viên karaoke. Đường dây được tổ chức thành nhiều khâu, móc nối với những người tại nhiều địa phương để tìm kiếm, mua bán và quản lý các nạn nhân.

Nhóm này bố trí các điểm “nuôi” tiếp viên tại xã Hòa Xá và khu vực lân cận, giao Nguyễn Hà Thành (38 tuổi) phụ trách. Một địa điểm khác tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh, do Nguyễn Bá Giang (24 tuổi) quản lý.

Khoảng 20h05 ngày 20-9, các tổ công tác của C02 và công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các quán karaoke, điểm tập trung tiếp viên tại Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ và Ninh Bình.

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng giải cứu 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 người dưới 16 tuổi. Cảnh sát cũng giải cứu 7 người tại quán karaoke Quyết Tiến ở tỉnh Ninh Bình và 5 người tại quán karaoke 68 ở tỉnh Lào Cai. Quá trình kiểm tra, công an thu giữ nhiều điện thoại, sổ sách ghi chép việc đưa đón, thu tiền của nhân viên phục vụ cùng các tài liệu liên quan.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Hiện C02 đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan.

Các đối tượng đối diện với mức án nào?

Theo luật sư Phạm Ngọc Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, mua bán người là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của con người. Hành vi mua bán người còn làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm quyền con người, có nguy cơ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của nạn nhân bất cứ lúc nào.

Đối với người dưới 16 tuổi, pháp luật hình sự có quy định riêng với mức hình phạt nghiêm khắc hơn nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em.

Bộ luật Hình sự hiện hành quy định tại Điều 150 về tội “Mua bán người” và Điều 151 về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Đối với tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, Điều 151, Bộ luật Hình sự quy định, người thực hiện một trong các hành vi thuộc cấu thành tội phạm thì có thể bị phạt tù từ 7 - 12 năm.

Ở khung hình phạt cao hơn, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm nếu thuộc một trong các trường hợp luật định, trong đó có các trường hợp như phạm tội đối với từ 2 - 5 người, phạm tội 2 lần trở lên, đưa nạn nhân ra khỏi biên giới Việt Nam hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm thần của nạn nhân theo điều kiện mà điều luật quy định.

Đáng chú ý, khoản 3, Điều 151, Bộ luật Hình sự quy định, khung hình phạt từ 18 - 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có các tình tiết như: Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; đối với 6 người trở lên; tái phạm nguy hiểm và một số trường hợp gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe hoặc rối loạn tâm thần, hành vi của nạn nhân theo quy định của điều luật.

Từ vụ án trên có thể đặt ra vấn đề, liệu các bị can có phải đối mặt với khung hình phạt từ 18 - 20 năm tù hoặc tù chung thân hay không. Theo luật sư Phạm Ngọc Thanh, cần phân biệt giữa thông tin về số lượng nạn nhân được cơ quan chức năng giải cứu với số lượng nạn nhân mà từng bị can bị xác định có hành vi mua bán.

Việc cơ quan chức năng giải cứu 12 người dưới 16 tuổi là tình tiết đặc biệt đáng chú ý của vụ án. Tuy nhiên, để áp dụng tình tiết định khung “đối với 6 người trở lên” đối với một bị can, cơ quan tiến hành tố tụng phải xác định bằng chứng về hành vi phạm tội và mối liên hệ của bị can đó với số nạn nhân thuộc phạm vi hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tương tự, nếu kết quả điều tra xác định hành vi phạm tội được thực hiện “có tổ chức” hoặc “có tính chất chuyên nghiệp” thì đây cũng có thể là căn cứ để xem xét áp dụng khoản 3, Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Theo chuyên gia pháp lý, các vụ án mua bán người thường có tính chất phức tạp bởi hành vi có thể được thực hiện qua nhiều khâu, nhiều địa bàn và thông qua mạng xã hội hoặc các phương thức tuyển dụng, dụ dỗ khác nhau.

Đối với nạn nhân là người dưới 16 tuổi, việc tuyển dụng, dụ dỗ, đưa đón, quản lý hoặc chuyển giao cần được cơ quan chức năng làm rõ về mục đích, phương thức, vai trò của từng người và mối liên hệ giữa các hành vi để xác định chính xác trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này, việc cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra là cần thiết để làm rõ toàn bộ đường dây, số lượng nạn nhân, phương thức hoạt động, vai trò của từng bị can và các tình tiết định khung hình phạt nếu có.

Về mặt pháp lý, khả năng một số bị can phải đối mặt với mức hình phạt tù chung thân theo Điều 151, Bộ luật Hình sự là có thể xảy ra nếu hành vi được chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 của điều luật. Tuy nhiên, mức hình phạt cụ thể chỉ có thể được quyết định sau khi các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá đầy đủ chứng cứ và Tòa án xem xét toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.