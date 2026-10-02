Khởi tố giám đốc và nhân viên một công ty khai thác đá tại Ninh Bình

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh (có địa chỉ tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình) hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng tại khu vực mỏ đá núi Mư, núi Hang Trắng, núi Võng Quốc tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình.

Bị can Chu Văn Tuyến tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh do Bùi Văn Dân (SN 1979, trú tại xã Việt Khê, TP. Hải Phòng) làm Giám đốc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra từ năm 2018 đến năm 2022 tại Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dân và Chu Văn Tuyến (SN 1990, trú tại phường Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng; là nhân viên Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh).

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.