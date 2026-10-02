Người dân phường Ba Đình chủ động trong công tác PCCC và CNCH

Chiều 2-10, UBND và Công an phường Ba Đình phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại một nhà dân trong ngõ 62 Ngọc Hà.

Đám cháy phát ra từ một ngôi nhà sâu trong ngõ 62 Ngọc Hà. Ngay khi khói bốc lên, người dân phát hiện cháy, thông báo sự việc tới lực lượng chức năng. Ảnh: PV

Cán bộ Công ty Điện lực Ba Đình nhanh chóng ngắt điện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: PV

Ngay khi nhận được thông tin, tổ liên gia và lực lượng "4 tại chỗ" nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập lửa ở phía ngoài cửa nhà dân. Ảnh: PV

Khi tiếp cận được nhà dân, lực lượng tại chỗ ngay lập tức phá khoá để triển khai kiểm soát đám cháy và hỗ trợ sơ tán tài sản, người bị nạn. Ảnh: PV

Lực lượng chữa cháy cơ động dùng xe máy để tiếp cận hiện trường trong ngõ sâu, và dùng nguồn nước của nhà dân xung quanh để phun nước kiềm chế đám cháy. Ảnh: PV

Nạn nhân được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm bằng cáng và sơ cứu. Theo đồng chí Trung tá Lưu Văn Khánh, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, buổi diễn tập đạt mục tiêu đề ra, nhất là phát huy phương châm “4 tại chỗ”; người dân và lực lượng dân phòng thực hiện khá thuần thục các kỹ năng được tập huấn.