Giữ bình yên Ngọc Chiến

Trung tâm xã Ngọc Chiến.

Ngọc Chiến là xã vùng III của tỉnh, tiếp giáp tỉnh Lào Cai. Toàn xã có 9 bản, với 2.385 hộ, 12.368 nhân khẩu thuộc 4 dân tộc Thái, Mông, La Ha và Kinh cùng sinh sống. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi cao chia cắt, dân cư phân bố rải rác, đặt ra không ít khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, Công an xã Ngọc Chiến đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Bản Đông Xuông có 307 hộ với 1.398 nhân khẩu, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT được duy trì thường xuyên, là một trong những điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ông Lò Văn Lôn, Trưởng bản, cho biết: Bản hiện duy trì 1 tổ ANTT ở cơ sở, 12 nhóm liên gia tự quản, 1 tổ hòa giải. Các tổ thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật thông qua các cuộc họp bản; đưa nội dung bảo đảm ANTT vào hương ước, quy ước của bản; tổ chức ký cam kết với các gia đình không để người thân vi phạm pháp luật và là tiêu chí bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” hằng năm. Nhờ vậy, nhiều năm liền, bản không xảy ra các vụ việc phức tạp, tình hình an ninh trật tự của bản được giữ vững, là bản văn hóa tiêu biểu của xã.

Cán bộ Công an xã Ngọc Chiến tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Bảo đảm giữ vững ANTT trên địa bàn, xã duy trì hoạt động của 9 tổ an ninh, trật tự ở cơ sở, với 27 thành viên và 9 tổ hòa giải, 127 thành viên tại các bản, hỗ trợ đắc lực cho Công an xã trong nắm tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Với đặc thù là điểm đến có du lịch đang phát triển, lượng du khách đến tham quan và lưu trú đông vào các dịp cao điểm, lễ hội, đầu năm và cuối năm, Công an xã tăng cường hướng dẫn quản lý lưu trú, tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, vận động 100% khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cơ sở giáo dục ký cam kết phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Ngọc Chiến đã phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút hơn 800 lượt người dân tham gia. Trong 9 tháng, lực lượng Công an xã đã giải quyết 20/20 vụ việc; trong đó, phát hiện, bắt giữ 12 vụ với 22 bị can phạm tội về ma túy, 2 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 5 vụ vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ gồm 15,37 gam hêrôin, 29 viên hồng phiến, 1 xe máy và 1.040.000 đồng. Các vấn đề nhỏ phát sinh đều được phát hiện, xử lý ngay tại cơ sở, nhân dân luôn nêu cao tinh thần tố giác, phát giác tội phạm. Nhiều năm liền trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ án, vụ việc phức tạp, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Cán bộ Công an xã Ngọc Chiến hướng dẫn nhân dân sử dụng bình chữa cháy.

Trung tá Lê Ngọc Dũng, Trưởng Công an xã Ngọc Chiến, thông tin: Công an xã tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm và thời điểm lượng khách du lịch đến Ngọc Chiến tăng cao, đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

Với sự chủ động của lực lượng Công an xã trong nắm tình hình, quản lý địa bàn và xử lý các vụ việc phát sinh, tình hình ANTT tại Ngọc Chiến luôn được đảm bảo, góp phần quan trọng giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân, giữ an toàn tại các bản làng và điểm du lịch, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng điểm đến hấp dẫn du khách.