Công an Hà Nội thông tin vụ rò rỉ khí Clo làm 40 người nhiễm độc khí

Tối 19/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội thông tin về vụ rò rỉ khí Clo khiến khoảng 40 người bị nhiễm độc.

Qua nắm bắt thông tin, công an xác định đống phế liệu của ông Nguyễn Hữu Đ. (SN 1979, trú tại xóm Đình Tổ, thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc) bị rò rỉ khí Clo. Trong số khoảng 40 người bị nhiễm độc, 38 người là hàng xóm sống quanh khu vực, đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Hiện trường vụ rò rỉ khí Clo làm khoảng 40 người nhập viện.

Hai nạn nhân còn lại là ông N.H.T. (SN 1976, trú tại thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc) và ông N.V.L. (SN 1989, quê quán xã Giao Minh, Ninh Bình) nhiễm độc nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lúc 14h42 cùng ngày, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 về thông tin sự cố, tai nạn giao thông xảy ra trên địa phận thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã xuất một xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức phun nước làm loãng khí clo. Khoảng 14h48, lực lượng và phương tiện của đơn vị đến hiện trường vụ rò rỉ khí.

Khi đến nơi, chỉ huy của đơn vị tổ chức một tổ trinh sát, trinh sát hiện trường nhận thấy còn khí Clo. Cán bộ, chiến sĩ triển khai hoạt động phun nước làm loãng không khí.