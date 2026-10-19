Công an Tuyên Quang cảnh báo những sơ hở thuế trong kinh doanh du lịch

Thời gian qua, hoạt động du lịch tại Tuyên Quang đang có những chuyển biến tích cực, lượng khách đến địa phương tăng, kéo theo nhu cầu về lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác.

Theo đó, sự phát triển của hoạt động du lịch cũng đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý thuế, ngăn chặn hành vi che giấu doanh thu, trốn thuế gây thất thu ngân sách và cạnh tranh không lành mạnh.

Như Văn Hóa thông tin, ngày 10.9, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Thị Dung (SN 1987, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Trốn thuế”.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập Công ty TNHH MTV Explore Ha Giang, chuyên tổ chức du lịch lữ hành quốc tế và trực tiếp điều hành doanh nghiệp với vai trò giám đốc.

Lực lượng chức năng khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Thị Dung

Từ khi thành lập đến nay, công ty của Dung không thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước hàng tỉ đồng.

Trước nguy cơ vi phạm pháp luật về thuế, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thuế, giúp các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, lưu trú và nhà hàng nhận diện, phòng ngừa hành vi vi phạm.

Công tác tuyên truyền được triển khai qua các buổi phổ biến trực tiếp, báo chí, mạng xã hội, pa nô và băng rôn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Lực lượng chức năng phát cảnh báo về việc không nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc nộp chậm quá 90 ngày, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, có thể bị xử lý.

Bên cạnh đó, việc không ghi chép đầy đủ các khoản thu vào sổ kế toán, khiến nghĩa vụ thuế không được xác định chính xác, cũng là hành vi cần được các cơ sở kinh doanh đặc biệt lưu ý.

Cơ quan công an đồng thời cảnh báo hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn số tiền giao dịch thực tế nhằm làm giảm nghĩa vụ thuế.

Việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn, giảm, khấu trừ, hoàn cũng thuộc nhóm hành vi bị cảnh báo.

Ngoài ra, sử dụng chứng từ không phản ánh đúng giao dịch thực tế để kê khai thuế hoặc tự ý thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa miễn thuế mà không khai báo cũng là hành vi vi phạm.

Công an khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhận tiền đặt cọc, thanh toán qua tài khoản doanh nghiệp, hạn chế dùng tài khoản cá nhân để bảo đảm doanh thu được ghi nhận đầy đủ.

Cơ sở kinh doanh phải xuất hóa đơn điện tử đúng thời điểm, đúng nội dung và đúng trường hợp pháp luật quy định, khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, kể cả khi khách hàng không yêu cầu.

Đồng thời, cần kê khai đầy đủ doanh thu từ mọi dịch vụ, bảo đảm dữ liệu bán hàng, hợp đồng, chứng từ thanh toán và hóa đơn thống nhất, có thể đối chiếu.

Doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp gắn với giao dịch thực tế, không mua bán hoặc sử dụng hóa đơn trái pháp luật để hợp thức hóa chi phí.

Công an tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn tại khách sạn Amira Tuyên Quang

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ 5 triệu đồng trở lên, cần thực hiện đúng các điều kiện theo quy định pháp luật để được khấu trừ thuế và tính vào chi phí được trừ.

Theo khuyến cáo, từ ngày 1.7.2026, khi chi trả thù lao, khoản chi khác cho cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng, nếu khoản chi trả từ 5 triệu đồng mỗi lần trở lên thì cần khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ở mức 10% theo quy định.

Hệ thống kế toán, hóa đơn và hồ sơ khai thuế cần được tổ chức đầy đủ, trung thực, thống nhất, bảo đảm khả năng đối chiếu giữa doanh thu thực tế, dòng tiền và số liệu kê khai.

Lực lượng chức năng khuyến cáo chấp hành nghiêm quy định thuế để tránh bị xử phạt, truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời nâng cao uy tín doanh nghiệp và bảo đảm cạnh tranh công bằng.