Đăng tin vu khống trên Facebook, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, vừa xử phạt L.T.T.H. (SN 1993, trú tại phường Hoa Lư) 10 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên Facebook.

Công an phường Hoa Lư xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, Công an phường Hoa Lư tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.L. (SN 1976, trú tại phường Hoa Lư) về việc một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chị L.T.T.H. là người đăng tải thông tin. Làm việc với cơ quan chức năng, chị H. thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Công an phường Hoa Lư đã ra quyết định xử phạt chị H. số tiền 10 triệu đồng.

Công an phường Hoa Lư khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin sai sự thật, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.