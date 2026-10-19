Nguyên nhân ban đầu vụ 40 người nghi ngộ độc hóa chất ở Hà Nội

Chiều 19/10, lãnh đạo Công an xã Thượng Phúc xác nhận cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh vụ nghi rò rỉ khí tại một cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn, khiến khoảng 40 người phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Trong đó, 6 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội, khoảng 14h42 ngày 19/10, lực lượng chức năng nhận được tin báo về sự cố nghi rò rỉ khí clo tại xã Thượng Phúc.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VietNamNet.↵

Ngay sau đó, các lực lượng nhanh chóng đến hiện trường xử lý sự cố, đồng thời hỗ trợ đưa những người bị ảnh hưởng đến cơ sở y tế cấp cứu.

Lãnh đạo Công an xã Thượng Phúc cho biết, khoảng 40 người đã được đưa đến bệnh viện. Phần lớn các trường hợp đã trở về nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe, trong khi một số người vẫn đang được điều trị.

Theo trưởng thôn Mễ Sơn, sự cố được cho là xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày tại cơ sở kinh doanh phế liệu của anh N.H.Đ., trên đường Dương Trực Nguyên, thôn Mễ Sơn.

Thời điểm đó, cơ sở thu mua các bình khí. Trong lúc chờ xử lý, một người thợ vô tình ném sắt vụn trúng van bình, khiến nắp bình bật ra và khí bên trong phát tán ra môi trường xung quanh. Một số người hít phải khí được cho là có biểu hiện khó thở.

Những người xuất hiện triệu chứng sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để kiểm tra và điều trị.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: VietNamNet.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, bệnh viện đã tiếp nhận 40 bệnh nhân nghi bị ngộ độc khí, gồm công nhân làm việc tại cơ sở và người dân sống ở khu vực lân cận.

Trước tình huống nhiều người nhập viện cùng lúc, bệnh viện nhanh chóng huy động thêm bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu, đồng thời bổ sung nhân lực và trang thiết bị để tiếp nhận, xử trí bệnh nhân.

Các trường hợp được thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và phân loại mức độ nguy hiểm nhằm có phương án điều trị phù hợp. Những bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng được ưu tiên theo dõi và can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, cho biết công tác cấp cứu và điều trị vẫn đang được triển khai. Trong số các bệnh nhân được tiếp nhận, 6 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Cường, các y, bác sĩ đang tiếp tục hội chẩn và theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Tại thời điểm cung cấp thông tin, nguyên nhân gây ngộ độc cũng như loại khí liên quan vẫn chưa được xác định chính thức.

Hiện, cơ quan công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.