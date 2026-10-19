Ninh Bình: Loạn biển quảng cáo tiếng nước ngoài tại Tam Cốc

Một góc "Phố Tây" Tam Cốc

Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động được xem là một trong những khu du lịch trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, được người dân ở đây ví như “Phố Tây” vì tập trung rất nhiều khách quốc tế.

Có lẽ vì thế, dọc theo con đường sầm uất ở Tam Cốc dễ dàng bắt gặp những cửa hàng, cơ sở kinh doanh dùng bảng hiệu, biển quảng cáo sai quy định của pháp luật, thậm chí sử dụng hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, khiến du khách Việt bỡ ngỡ, xa lạ ngay trên chính quê hương mình.

Biển hiệu, biển quảng cáo một cơ sở kinh doanh tại Tam Cốc hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài

Chị Trần Thuỷ (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đến Ninh Bình nhiều lần, mỗi mùa trong năm đều có những nét đẹp riêng, độc đáo riêng, phong cảnh mang đậm bản sắc riêng có của Việt Nam.

Tuy nhiên, tôi rất bất ngờ khi nhiều năm nay, các cửa hàng dịch vụ, hàng quán ở Tam Cốc lại lạm dụng biển quảng cáo nước ngoài một cách thái quá. Du khách nội địa không hề biết bên trong họ đang bày bán mặt hàng nào hay cung cấp sản phẩm, dịch vụ gì sẽ trở thành rào cản vô hình đẩy người tiêu dùng Việt Nam ra xa”.

Du khách Việt rối mắt bởi những thứ đồ uống bằng các loại quả nội địa được ghi bằng tiếng nước ngoài

Nguyên nhân sâu xa có lẽ xuất phát từ tư duy kinh doanh lệch chuẩn của một số chủ cửa hàng, cơ sở kinh doanh khi sẵn sàng thay ngôn ngữ dân tộc bằng tiếng nước ngoài, thậm chí xoá trắng tiếng Việt trên biển kinh doanh để thu hút khách quốc tế. Điều đáng lo ngại hơn là không ít cơ sở coi hành vi vi phạm này là “bình thường” trong kinh doanh.

Loạn biển quảng cáo toàn tiếng nước ngoài ngay tại cổng bến xe Đồng Gừng

Trao đổi với phóng viên Văn hoá, ông Lưu Xuân Tình, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hoa Lư cho biết: Qua công tác kiểm tra, trên địa bàn phường có một số cơ sở lưu trú tự ý đặt tên, sử dụng biển hiệu bằng tiếng nước ngoài hoặc sử dụng các từ ngữ chưa đúng quy định của pháp luật, gây nhầm lẫn cho khách du lịch và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND phường Nam Hoa Lư đã có văn bản số 2806/UBND-VHXH ngày 15.9.2026 yêu cầu Công an phường, phòng Văn hoá – Xã hội, các tổ dân phố rà soát việc lắp đặt biển tên các cơ sở kinh doanh, khách sạn, villa, homestay trên địa bàn, ông Tình cho biết thêm.

UBND phường Nam Hoa Lư đã yêu cầu Công an cùng các phòng ban rà soát, xử lý việc lắp tên biển tên cơ sở kinh doanh trên địa bàn

UBND phường Nam Hoa Lư yêu cầu các cơ sở kinh doanh chủ động rà soát lại tên gọi, biển hiệu, thông tin quảng cáo của cơ sở mình. Trường hợp có vi phạm, yêu cầu tự giác tháo dỡ, sửa đổi, thay thế biển hiệu và đính chính thông tin trước ngày 10.10.2026.

Tuy nhiên, đã quá thời gian nói trên nhưng các chủ cơ sở kinh doanh vẫn chưa có động thái tháo dỡ, thay thế biển quảng cáo toàn tiếng nước ngoài.

Căn cứ theo Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 75/2025/QH15), các sản phẩm quảng cáo và biển hiệu bắt buộc phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt.

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng đồng thời cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, khổ chữ tiếng nước ngoài không được vượt quá 3/4 diện tích khổ chữ tiếng Việt và bắt buộc phải đặt phía dưới chữ tiếng Việt.

Tại Nghị định số 87/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo quy định mức xử phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu.