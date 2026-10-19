Trung Quốc cảnh báo công dân về nguy cơ bị lừa đảo, bắt cóc khi đến Thái Lan

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại chùa Wan Arun, Bangkok

Trong thông báo mới nhất, cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc cho biết đã ghi nhận các trường hợp công dân bị lừa sang Thái Lan bằng những lời mời việc làm hấp dẫn, sau đó bị đưa tới các khu vực biên giới và rơi vào tay các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Đại sứ quán Trung Quốc đặc biệt cảnh báo các hình thức tuyển dụng giả mạo với mức lương cao, các lời mời đầu tư sinh lời nhanh, cũng như những chiêu trò nhắm vào người làm livestream, nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung thông qua thư mời biểu diễn hoặc tham gia sản xuất chương trình không rõ nguồn gốc.

Cơ quan này khuyến cáo công dân Trung Quốc kiểm tra kỹ thông tin tuyển dụng, xác minh danh tính của nhà tuyển dụng và đơn vị tổ chức sự kiện trước khi nhận lời làm việc hoặc di chuyển ra nước ngoài.

Người dân cũng được khuyến nghị tránh sử dụng các phương tiện vận chuyển đáng ngờ và thận trọng khi tới những khu vực có nguy cơ cao gần biên giới Thái Lan - Myanmar.

Những năm gần đây, khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan trở thành điểm nóng của các tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Nhiều nạn nhân từ các nước châu Á bị dụ dỗ bằng lời hứa việc làm lương cao rồi bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng hoặc lao động trái ý muốn.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan đang tăng cường phối hợp với Trung Quốc và các nước trong khu vực nhằm trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hoạt động dọc biên giới Myanmar.

Trong những tháng gần đây đã xảy ra một số vụ việc gây chú ý, trong đó một số người nổi tiếng trên mạng và du khách bị bắt cóc ở Thái Lan và bị buôn bán cho các đường dây lừa đảo ở Myanmar.

Đầu tháng này, một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc 34 tuổi đã mất tích sau khi đến Bangkok để thực hiện công việc chụp ảnh.

Gia đình anh sau khi nhận được yêu cầu đòi tiền chuộc trong khi tìm kiếm anh ở Thái Lan, đã báo cáo vụ bắt cóc cho chính quyền Trung Quốc và Thái Lan.

Trước đó, một bài đăng khẩn cấp trên mạng xã hội vào ngày 1-10 cảnh báo sau vụ mất tích của một giáo viên dạy nhạc ở Thượng Hải khi người này đến Thái Lan vào ngày 25-9.

Vào tháng 8-2026, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một du khách Trung Quốc bị bắt cóc ở Thái Lan sau khi lên nhầm xe của hướng dẫn viên du lịch. Cô chỉ được thả ra sau khi la hét cầu cứu tại một trạm kiểm soát của cảnh sát.

Theo thông tin được biết, tất cả những người này đã trở về Trung Quốc với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok.

Theo Bangkokpost