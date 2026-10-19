Người dân có thể đặt lịch kiểm tra an toàn phòng cháy qua iHanoi

Gần 750 yêu cầu tư vấn an toàn điện qua mini app

Điện phục vụ hầu hết hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, nhưng cũng là nguồn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu hệ thống dây dẫn, thiết bị điện không bảo đảm an toàn hoặc được sử dụng quá tải, sai quy cách. Tại các nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, kho hàng, nhà xưởng, nguy cơ càng đáng lưu ý khi thiết bị điện hoạt động liên tục, hàng hóa tập trung với số lượng lớn hoặc hệ thống điện chưa được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

Trong khi đó, không phải người dân, chủ cơ sở nào cũng có đủ kiến thức để tự nhận diện những dấu hiệu mất an toàn, từ dây dẫn xuống cấp, ổ cắm quá tải đến việc bố trí thiết bị điện không phù hợp. Việc tiếp cận lực lượng chuyên môn để được kiểm tra, tư vấn cũng có lúc chưa thực sự thuận tiện.

Cảnh sát PCCC và nhân viên điện lực hướng dẫn chủ cơ sở sử dụng Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện”

Đưa công nghệ vào công tác phòng ngừa cháy, nổ, TP Hà Nội đã chính thức ra mắt Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trên nền tảng Công dân Thủ đô số (iHanoi) ngày 23-7-2026. Đây là kênh tương tác trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp gửi yêu cầu tư vấn, tiếp cận hướng dẫn chuyên môn và kết nối với cơ quan chức năng để chủ động xử lý những nguy cơ mất an toàn điện tại cơ sở.

Sau 3 tháng triển khai, tính từ ngày 23-7 đến 11-10-2026, Mini App đã tiếp nhận 748 đề nghị, trong đó 730 yêu cầu được giải quyết. Kết quả này cho thấy nhu cầu tư vấn về an toàn điện trong cộng đồng, đồng thời phản ánh khả năng ứng dụng nền tảng số vào việc kết nối người dân với lực lượng chức năng.

Điểm đáng chú ý là người dân không cần chờ đến các đợt kiểm tra, tuyên truyền tập trung mới có thể đề nghị hỗ trợ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc muốn rà soát điều kiện an toàn điện tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người dùng có thể chủ động gửi thông tin ngay trên điện thoại thông minh.

Để sử dụng tiện ích, người dân đăng nhập ứng dụng iHanoi bằng số điện thoại hoặc email cá nhân, lựa chọn Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” trên giao diện trang chủ, sau đó thực hiện đăng ký theo hướng dẫn. Các thông tin cần cung cấp gồm mã khách hàng sử dụng điện, họ tên, số điện thoại, địa chỉ sử dụng điện và loại hình cơ sở cần tư vấn như nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, nhà xưởng, kho hàng…

Nhiều tiện ích trên Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện”

Người dùng có thể mô tả nội dung cần hỗ trợ, khai báo quy mô công trình và tải lên hình ảnh thực tế để cơ quan chức năng có thêm căn cứ đánh giá. Sau khi gửi yêu cầu, thông tin được chuyển đến đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý; người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết trực tuyến.

Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở thao tác đăng ký thuận tiện. Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với ngành điện, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tư vấn trực tiếp khi cần thiết, hướng dẫn người dân nhận diện và khắc phục những tồn tại có thể dẫn đến cháy, nổ.

Từ một yêu cầu trên ứng dụng, công tác phòng ngừa được đưa đến sát hơn với từng hộ gia đình, từng cơ sở. Đây cũng là cách chuyển trọng tâm từ xử lý hậu quả sang phát hiện, cảnh báo và loại trừ nguy cơ ngay từ đầu.

Từ tư vấn trực tuyến đến giám sát nguy cơ bằng công nghệ

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội, Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện” là một trong những điểm nhấn nổi bật trong kết quả công tác của đơn vị năm 2026.

Thông qua nền tảng này, người dân, doanh nghiệp không chỉ gửi yêu cầu tư vấn mà còn có thể chủ động đặt lịch để cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn điện tại nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo nhu cầu thực tế. Việc kết nối trực tuyến giúp quá trình tiếp nhận thông tin, bố trí hỗ trợ và tư vấn được tổ chức thuận tiện hơn, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Các bước hướng dẫn chi tiết, nhanh gọn, dễ sử dụng trên Mini App “Tư vấn an toàn PCCC trong quản lý sử dụng điện”

Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đang phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và Sở Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo Đề án an toàn điện. Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu, đây là hướng đi có tính đột phá, tập trung khai thác công nghệ và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa các vụ cháy có nguyên nhân từ điện.

Thay vì chỉ trông chờ vào các đợt kiểm tra định kỳ hoặc việc người dân tự phát hiện sự cố, định hướng đặt ra là tận dụng những thiết bị hiện có, đang được lưu hành trên thị trường như công tơ điện thông minh, aptomat và các thiết bị giám sát điện phù hợp. Việc khai thác, kết nối dữ liệu từ các thiết bị này, khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được triển khai phù hợp, có thể hỗ trợ nhận diện sớm dấu hiệu bất thường, giúp người sử dụng kịp thời kiểm tra và có biện pháp xử lý.

Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh: “Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân và người đứng đầu doanh nghiệp trong việc cài đặt, sử dụng Mini App, hệ thống điện tại mỗi gia đình, cơ sở sẽ từng bước được quản lý, giám sát thuận tiện hơn thông qua điện thoại thông minh. Qua đó, những dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện ngay từ khi mới xuất hiện, tạo điều kiện xử lý trước khi phát sinh sự cố cháy, nổ”.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, mục tiêu là từng bước xây dựng phương thức quản lý an toàn điện chủ động hơn, trong đó công nghệ hỗ trợ phát hiện nguy cơ, còn lực lượng chuyên môn hướng dẫn đánh giá và xử lý những tồn tại tại cơ sở. Đại tá Phạm Trung Hiếu khẳng định đây cũng là quyết tâm của đơn vị trong việc ngăn chặn nguyên nhân cháy do điện ngay từ khi phát sinh.

Nếu Mini App là đầu mối để người dân chủ động đề nghị hỗ trợ, việc khai thác các thiết bị giám sát điện phù hợp sẽ mở rộng khả năng nhận diện nguy cơ. Hai hướng tiếp cận này bổ trợ cho nhau: một bên tạo kênh kết nối nhanh giữa người dân với cơ quan chức năng, bên còn lại hướng tới phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng điện.

Dù vậy, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, dữ liệu được khai thác phù hợp và người sử dụng thực hiện nghiêm các khuyến cáo an toàn. Việc ứng dụng công nghệ không thay thế trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, cũng không loại trừ yêu cầu tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại mỗi cơ sở.

Từ thực tế sử dụng, anh Nguyễn Xuân Ngọc, ở xã Đông Anh, Hà Nội, đánh giá cao sự thuận tiện của tiện ích trên iHanoi.

“Khi chúng tôi được hướng dẫn sử dụng, tôi nhận thấy rất hữu dụng, tiện lắm. Dùng tôi thấy rủi ro giảm đi đáng kể, nhất là nguy cơ liên quan đến điện. Khi yêu cầu giải quyết, gần như ngay lập tức nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng để giải quyết phát sinh”, anh Ngọc chia sẻ.

Với người dân, một kênh tư vấn dễ tiếp cận giúp việc tìm kiếm hỗ trợ trở nên đơn giản hơn. Với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, đây còn là cơ hội để rà soát những nguy cơ có thể bị bỏ sót trong quá trình vận hành, nhất là tại những nơi sử dụng nhiều thiết bị điện, có phụ tải lớn hoặc hoạt động kéo dài.

Ở góc độ quản lý, mỗi yêu cầu gửi đến là một nguồn thông tin để lực lượng chức năng nắm bắt nhu cầu thực tế, xác định nội dung cần hướng dẫn và tổ chức hỗ trợ phù hợp. Khi kết hợp với công tác kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn, nền tảng số góp phần đưa hoạt động phòng ngừa đến gần hơn với người dân, thay vì chỉ tập trung vào xử lý khi sự cố đã xảy ra.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Sở Công Thương và các lực lượng chức năng tại cơ sở để duy trì việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Sau 3 tháng vận hành, với 748 đề nghị được tiếp nhận và 730 yêu cầu đã giải quyết, Mini App trên iHanoi đang từng bước tạo thêm phương thức kết nối giữa người dân với cơ quan chuyên môn trong công tác phòng ngừa cháy, nổ do sự cố điện. Kết quả lâu dài của mô hình không chỉ được đo bằng số lượng yêu cầu xử lý, mà quan trọng hơn là những nguy cơ được phát hiện, những tồn tại được khắc phục và sự thay đổi trong ý thức sử dụng điện an toàn của cộng đồng.

Từ một thao tác trên điện thoại đến hoạt động kiểm tra, tư vấn trực tiếp, chuyển đổi số đang góp phần thay đổi cách tiếp cận trong phòng ngừa cháy, nổ. Khi người dân chủ động cung cấp thông tin, cơ quan chức năng kịp thời hỗ trợ và các giải pháp công nghệ được triển khai đồng bộ, mục tiêu ngăn chặn cháy do điện ngay từ khi mới phát sinh sẽ có thêm cơ sở để hiện thực hóa.