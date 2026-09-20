Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức và nhận thức của đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố trong bảo vệ môi trường, xây dựng và hình thành thói quen, nếp sống xanh trong cộng đồng.

Chương trình cũng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc tham gia giải quyết những vấn đề môi trường từ cơ sở, xây dựng cảnh quan đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng thành phố xanh, sạch, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Ban tổ chức trao tặng cây xanh đến người dân ở phường Thới An. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 cây xanh cho người dân phường Thới An. Và sau lễ ra quân, lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi và các tuyến đường chung quanh.

Cùng thời điểm, các cơ sở Đoàn trên toàn thành phố cũng đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, để cùng chung tay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Lê Tuấn Anh đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội xác định đúng vấn đề của địa phương và tập trung giải quyết bằng những công trình thiết thực, có khả năng duy trì lâu dài.

Trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn, Hội cần lựa chọn công trình, phần việc đúng nhu cầu thực tế của địa bàn; tập trung vào vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, chỉnh trang tuyến đường, tuyến hẻm, khu dân cư và khu vực công cộng.

Sinh viên tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Các đơn vị cần chủ động xây dựng và nhân rộng các công trình xanh phù hợp tại khu dân cư, trường học, cơ quan và điểm sinh hoạt cộng đồng; cần gắn với phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, không chỉ trồng mới mà phải quan tâm chăm sóc, duy trì để những mảng xanh, sắc hoa thực sự hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân.

Mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng thường xuyên: Không xả rác, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại chất thải tại nguồn, tiết kiệm tài nguyên, chăm sóc cây xanh, giữ gìn không gian công cộng, hạn chế lãng phí và vận động người thân, cộng đồng cùng thực hiện.

Các cơ sở Đoàn, Hội cần đặc biệt quan tâm việc duy trì các công trình, phần việc sau ra quân. Một tuyến đường sạch, một dòng kênh được khơi thông hay một không gian xanh được hình thành cần được chăm sóc, giữ gìn thường xuyên và có sự tham gia của người dân; có phương án phân công lực lượng duy trì, phối hợp chính quyền và cộng đồng để công trình tiếp tục phát huy hiệu quả.