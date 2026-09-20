Celine Dion trở lại, trận bóng cạnh đám cháy gây chú ý tuần qua

Một trận cháy rừng bùng lên trên sườn đồi ở Quito, Ecuador, ngày 13/9, khói cuồn cuộn phía sau khu dân cư trong lúc một nhóm người vẫn chơi bóng đá gần đó.

Đám cháy Lucas tiếp tục lan gần Upper Lake, một cộng đồng thuộc hạt Lake, California, Mỹ, ngày 12/9. Lính cứu hỏa đứng giữa vùng cây cỏ cháy sém, theo dõi hướng di chuyển của ngọn lửa.

Mưa lớn trút xuống Kubu Raya, Indonesia, ngay sau một đợt cháy rừng thiêu đốt vùng đất than bùn. Ngày 15/9, một nhân viên cơ quan ứng phó thảm họa địa phương cuộn lại vòi nước sau khi đám cháy được dập tắt.

Sau những trận mưa lớn ở Sao Paulo, Brazil, nhiều tuyến phố tại khu Jardim Pantanal chìm trong nước. Người dân phải ngồi trên rơ-moóc được ôtô kéo qua đoạn đường ngập ngày 15/9.

Giữa những tòa nhà đổ nát vì chiến sự ở thành phố Gaza, một nhóm trẻ em Palestine căng lưới chơi bóng chuyền ngày 15/9. Trận bóng nhỏ diễn ra ngay trên khoảng đất phủ đầy gạch đá.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trình bày Thông điệp Liên minh trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 16/9. Bà đề xuất Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của khối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại đại hội giữa kỳ của đảng Cộng hòa tại Dallas ngày 10/9 bằng bài phát biểu trải rộng từ những ca sĩ opera ông yêu thích tới cuộc đua giành ưu thế tại Quốc hội. Ảnh: CNN.

Mariska Hargitay khuấy động sân khấu với tiết mục âm nhạc mở màn Emmy lần thứ 78 tại Los Angeles ngày 14/9. Ngôi sao của series Law & Order: Special Victims Unit cũng trở thành phụ nữ đầu tiên dẫn lễ trao giải này kể từ năm 2011.

Nữ diễn viên Megan Stalter biến mình thành một “tượng vàng Emmy” trên thảm đỏ lễ trao giải ở Los Angeles ngày 14/9. Nữ diễn viên Hacks xuất hiện bên bạn diễn Paul W. Downs trong một trong những tạo hình gây chú ý của sự kiện.

Nữ ca sĩ Celine Dion trở lại sân khấu đầy cảm xúc trong liveshow trọn vẹn đầu tiên sau 6 năm tại Nanterre, phía tây Paris, ngày 12/9. Sự nghiệp của nữ danh ca Canada từng phải tạm ngưng vì một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp.

Nữ vận động viên Iva Jovic của Mỹ nâng cúp vô địch, bên cạnh người đồng hương Peyton Stearns với chiếc cúp Á quân sau trận chung kết tennis Guadalajara Open tại Mexico ngày 19/9.

Một khinh khí cầu khổng lồ dần căng lên giữa cánh đồng trong lễ hội gần Warminster, Anh, ngày 11/9, trước khi chuẩn bị cho hành trình trên không.

Phương Hà