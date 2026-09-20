Lào Cai giành giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2026

Cuộc thi được Trung ương Đoàn phát động từ tháng 3/2026, thu hút 315 hồ sơ của 33 tỉnh, thành đoàn. Sau các vòng sơ khảo và bán kết tại 3 miền, Ban Tổ chức lựa chọn 29 dự án vào vòng chung kết diễn ra ngày 18/9 tại tỉnh Đắk Lắk.

Các dự án năm nay tập trung vào nông nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, phát huy tài nguyên bản địa, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển sản phẩm truyền thống, du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Chị Nguyễn Thị Dím (xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai) nhận giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Dím hiện là Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc, xã Lâm Thượng. Dự án được xây dựng trên cơ sở phát huy lợi thế cảnh quan, văn hóa bản địa và vùng nguyên liệu măng mai tại địa phương.

Hiện Lâm Thượng có hơn 500 ha măng mai, sản lượng trên 500 tấn măng tươi/năm. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm trước đây được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô; các hoạt động du lịch, lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa chưa được kết nối thành chuỗi.

Từ thực tế đó, dự án hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch cộng đồng kết nối nông nghiệp - văn hóa - ẩm thực và lưu trú. Du khách có thể nghỉ tại nhà sàn truyền thống, thưởng thức ẩm thực bản địa, tìm hiểu hát Then, đàn tính, nghề đan lát; tham quan, thu hái tại vùng nguyên liệu măng.

Chị Nguyễn Thị Dím giới thiệu sản phẩm măng mai của địa phương.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là lấy cộng đồng làm trung tâm, với hợp tác xã làm đầu mối kết nối các hộ trồng măng, phụ nữ tham gia chế biến, nghệ nhân truyền dạy văn hóa, thanh niên sản xuất nội dung số và các đơn vị lữ hành.

Bên cạnh đó, công nghệ số được ứng dụng trong quảng bá, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Các sản phẩm măng, dịch vụ lưu trú và văn hóa truyền thống được giới thiệu trên nền tảng số; mã QR được sử dụng để truy xuất quá trình từ thu hái, sơ chế đến sản phẩm hoàn thiện.

Sản phẩm măng mai của Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc.

Chị Nguyễn Thị Dím cho biết, dự án đã kết nối mạng lưới gần 1.000 hộ gia đình tham gia. Việc chế biến sâu đã nâng giá trị măng từ khoảng 4.000 đồng lên 6.000 đồng/kg. Hợp tác xã đã ký kết các hợp đồng tiêu thụ ổn định, doanh thu bán măng năm 2025 đạt khoảng 2 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Dím (ngoài cùng bên trái) trong phiên livestream giới thiệu sản phẩm măng mai Lâm Thượng.

Giải Nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 là sự ghi nhận đối với dự án khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Dím trong khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với phát triển chuỗi giá trị măng mai và văn hóa dân tộc Tày.