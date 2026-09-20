Thêm địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống Anh hùng cách mạng của dân tộc

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược là mốc son chói lọi, khẳng định ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình bất diệt của dân tộc Việt Nam. Trong chiến công chung hiển hách ấy, quân và dân Ngũ Hành Sơn anh hùng đã đóng góp một phần máu xương vô giá; đã kiên cường giữ đất, giữ làng, lập nên những chiến công vang dội, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu thỉnh chuông tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, cả 4 phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn trước đây đều vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; trong đó, phường Hòa Hải xuất sắc 2 lần đón nhận danh hiệu cao quý này. Nối tiếp truyền thống vẻ vang ấy, năm 2023, Đại đội 3, Khu III, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (cũ) và Căn cứ cách mạng K20, quận Ba (cũ), thành phố Đà Nẵng, nay là phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, công trình và phần thưởng cao quý ấy không chỉ là sự tôn vinh đối với truyền thống cách mạng kiên trung của địa phương, mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với hơn 2.000 liệt sĩ đã ngã xuống và hơn 600 Mẹ Việt Nam anh hùng cùng hàng ngàn thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng xin mãi mãi khắc ghi, đời đời biết ơn những hy sinh vô bờ bến ấy.

Các đại biểu xem bia ghi danh 2.081 liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Công trình Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự kết tinh giữa tâm huyết của các cấp lãnh đạo, ước nguyện của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ cùng tấm lòng kính trọng của người dân địa phương. Công trình này là lời khẳng định sắt son rằng: Những chiến công hiển hách cùng sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ trường tồn cùng lịch sử và sống mãi trong trái tim các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây không chỉ là không gian linh thiêng để thực hiện các nghi lễ tri ân, mà còn là “địa chỉ đỏ” trường tồn để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, là điểm tựa văn hóa - tâm linh để phường Ngũ Hành Sơn tự hào giới thiệu tới bạn bè, du khách gần xa.

Kế thừa và phát huy truyền thống của quê hương, trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục gìn giữ và bảo vệ những thành quả mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và đồng thuận trong nhân dân để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng phường Ngũ Hành Sơn trở thành một đô thị đổi mới, sáng tạo, kiểu mẫu, đẳng cấp, văn minh, hiện đại...

Công trình Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được khởi công xây dựng vào ngày 21/10/2025 với tổng kinh phí đầu tư hơn 26 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, tại khu đất dưới chân núi Thổ Sơn diện tích 8.965 m², nằm trong khuôn viên Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Cùng với việc gìn giữ giá trị tưởng niệm, phường Ngũ Hành Sơn nghiêm túc nghiên cứu, kết nối công trình với hệ thống di tích và Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một không gian di sản liền mạch - nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa, tâm linh và giáo dục truyền thống - qua đó nâng tầm giá trị của vùng đất Ngũ Hành Sơn.

Công trình Công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được khởi công xây dựng vào ngày 21/10/2025 với tổng kinh phí đầu tư hơn 26 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, tại khu đất dưới chân núi Thổ Sơn diện tích 8.965 m², nằm trong khuôn viên Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Công trình công viên tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn được khởi công xây dựng vào ngày 21/10/2025 với tổng kinh phí đầu tư hơn 26 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, tại khu đất dưới chân núi Thổ Sơn, diện tích 8.965 m², nằm trong khuôn viên Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Công trình được thiết kế gồm khu tưởng niệm và dâng hương, bia ghi danh 2.081 liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam Anh hùng, tháp chuông và các hạng mục liên quan. Mỗi hạng mục của công trình đều được quan tâm, đầu tư và thi công với tinh thần trách nhiệm cao, hướng tới bảo đảm tính bền vững, giá trị thẩm mỹ và sự hài hòa với cảnh quan, văn hóa của khu vực; qua đó góp phần truyền tải những giá trị lịch sử, văn hóa và cốt cách của mảnh đất - con người Ngũ Hành Sơn.