Thái Nguyên: Khởi công tu bổ nghĩa trang có gần 900 phần mộ liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim có diện tích khoảng 13.853m², gồm 1.644m² sân phía trước và 12.209m² khuôn viên bên trong. Hiện nghĩa trang có 869 phần mộ liệt sĩ, trong đó 615 phần mộ đã có thông tin, 242 phần mộ chưa xác định được thông tin và 12 phần mộ đã được di chuyển đến nơi khác.

Ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, kiểm tra khu mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim trước khi thực hiện nghi thức khởi công tu bổ, tôn tạo. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Sau thời gian dài sử dụng, một số hạng mục như cổng, sân phía trước, Kỳ đài, sân hành lễ, khu mộ và tường rào đã xuống cấp.

Theo phương án thiết kế sơ bộ, dự án sẽ tu bổ, cải tạo đồng bộ các hạng mục của nghĩa trang. Cổng và sân phía trước được chỉnh trang, nâng cốt nhằm hạn chế ngập úng. Kỳ đài, sân hành lễ được mở rộng, ốp lát đá; đồng thời bổ sung 2 nhà bia ghi danh, mỗi nhà khoảng 500 liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Khu mộ được ốp đá tự nhiên, làm mới bia mộ, chỉnh trang đường vào và thảm cỏ. Tường rào được cải tạo thống nhất; hệ thống cây xanh, chiếu sáng và hồ cảnh quan được bổ sung, chỉnh trang.

Tại lễ khởi công, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Công trình do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tài trợ, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Có ý nghĩa thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng không gian tưởng niệm trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Phối cảnh phương án tu bổ, tôn tạo tổng thể Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Dự án đồng thời là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) và 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026).