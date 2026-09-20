Ngô Xuân Bính đưa những suy tư về văn hóa, con người vào 'Thông Ngỏ'

Triển lãm quy tụ số lượng lớn tác phẩm, mang đến nhiều lát cắt trong thế giới sáng tạo của GS.VS, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Qua hội họa và điêu khắc, nghệ sĩ thể hiện những suy tư về văn hóa, con người, ký ức và đời sống tinh thần, đồng thời tìm kiếm sự giao thoa giữa giá trị truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tên gọi “Thông Ngỏ” được hình thành từ những suy tư của họa sĩ trong quá trình sáng tác. Theo Ngô Xuân Bính, càng vẽ, nặn, đục, ông càng có cơ hội đối thoại với chính mình, từ đó nhận diện nhiều trạng thái của con người như ký ức, nỗi niềm, yêu thương, bi thương, những góc sáng, góc tối và khát vọng.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính tại triển lãm. Ảnh: BTC

Theo cách lý giải tại triển lãm, “Thông” gợi sự thông mạch, thông khí, thông linh, thông tuệ; còn “Ngỏ” mang ý nghĩa hé mở, chưa khép lại, không đóng dấu một ý nghĩa duy nhất.

Tinh thần này được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm, khi những yếu tố văn hóa Việt không chỉ xuất hiện qua các biểu tượng quen thuộc mà còn được khai thác ở nhiều tầng cảm xúc và trạng thái.

Chia sẻ về thế giới nghệ thuật của Ngô Xuân Bính, Thạc sĩ Bùi Phương Lan cho rằng các tác phẩm mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn, đòi hỏi người xem tiếp cận bằng tâm thế cởi mở để cảm nhận và khám phá.

Một số tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm “Thông Ngỏ”. Ảnh: BTC

Triển lãm “Thông Ngỏ” diễn ra ngày 19/9 và kéo dài hết năm 2026 tại số 8 phố Tân Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội, nhân dịp ra mắt Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long. Không gian hướng tới hoạt động trưng bày, giới thiệu nghệ thuật, đồng thời tạo môi trường giao lưu giữa nghệ sĩ, công chúng, nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến mỹ thuật.

Bên cạnh triển lãm, Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long dự kiến tổ chức các chương trình giáo dục, đối thoại học thuật, giao lưu và hợp tác nghệ thuật. Chương trình có sự phối hợp của Tạp chí Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Kết nối Di sản Việt Nam, với sự bảo trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam.