Giữ an toàn trên lòng hồ Cửa Đạt

Trước thực tế đó, Công an xã Thường Xuân phối hợp với lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, quản lý phương tiện, từng bước lập lại trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên lòng hồ Cửa Đạt.

Theo thống kê, hiện khu vực lòng hồ Cửa Đạt có 72 tàu, thuyền của người dân các xã Thường Xuân, Lương Sơn, Vạn Xuân, Yên Nhân hoạt động, chủ yếu phục vụ đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và đi lại. Trong số này có 3 tàu hoạt động du lịch, công suất từ 30CV trở lên, còn lại là các thuyền gia dụng của người dân, chủ yếu có công suất từ 6CV đến 8CV .

Nhiều phương tiện của người dân hoạt động trên lòng hồ Cửa Đạt.

Đáng chú ý, nhiều thuyền gia dụng chưa được đăng ký, đăng kiểm, chưa có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; người điều khiển phương tiện cũng chưa có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Dù vậy, các phương tiện vẫn thường xuyên hoạt động trên lòng hồ, phục vụ sản xuất và đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, khu vực lòng hồ Cửa Đạt hiện chưa được cấp giấy chứng nhận bến thủy nội địa. Trong khi đó, nhu cầu vận chuyển người, hàng hóa, phục vụ du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản vẫn diễn ra thường xuyên. Nếu không được quản lý chặt chẽ, những bất cập này có thể ảnh hưởng đến an toàn của người dân, phương tiện và công trình thủy lợi.

Ông Đỗ Trọng Toàn, Đội trưởng Đội Bảo vệ Công trình Thủy lợi Cửa Đạt cho biết: “Hiện vẫn còn những bất cập trong việc cấp phép các bến dân sinh và quản lý phương tiện. Một số thuyền bè chưa được cấp các loại giấy tờ, chứng chỉ theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho con người và công trình. Chúng tôi mong muốn chính quyền và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ hơn trong quản lý phương tiện, con người, bảo đảm hoạt động trên lòng hồ an toàn”.

Trước những nguy cơ trên, Công an xã Thường Xuân đã chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị quản lý lòng hồ và chính quyền các xã liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Cùng với tuyên truyền, vận động, lực lượng chức năng yêu cầu các hộ dân có phương tiện hoạt động trên lòng hồ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường thủy; không chở quá số người quy định, trang bị đầy đủ phương tiện cứu sinh và thực hiện các yêu cầu về neo đậu, hoạt động trên lòng hồ.

Ông Lê Hữu Hùng, Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “UBND xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền, lồng ghép trong các hội nghị và thông qua hệ thống thông tin cơ sở để vận động các hộ kinh doanh, người dân hoạt động trên lòng hồ chấp hành quy định của pháp luật. Trong mùa mưa bão, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền; đồng thời xây dựng phương án di dời trong tình huống khẩn cấp, theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân”.

Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, đơn vị và lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, xây dựng các phương án bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trong những tình huống khẩn cấp.

Công tác tuần tra, kiểm soát cũng được tăng cường, tập trung vào những phương tiện có nguy cơ mất an toàn và các hoạt động vận chuyển khách, du lịch. Qua kiểm tra, Công an xã Thường Xuân đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động đối với 3 tàu du lịch chưa được cấp đăng kiểm lại.

Chủ phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Không chỉ kiểm soát phương tiện, việc nâng cao ý thức của người điều khiển và chủ phương tiện được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Bởi trong điều kiện lòng hồ rộng, thời tiết thay đổi nhanh, nếu phương tiện không bảo đảm kỹ thuật hoặc người điều khiển thiếu kỹ năng, không có thiết bị cứu sinh thì nguy cơ xảy ra sự cố càng cao.

Trung tá Lê Hữu Oách, Phó trưởng Công an xã Thường Xuân cho biết: “Công an xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết và yêu cầu các phương tiện chưa đủ điều kiện chấm dứt hoạt động. Chúng tôi yêu cầu các hộ dân trang bị phao cứu sinh, lựa chọn vị trí neo đậu phù hợp trong quá trình khai thác, bảo đảm an toàn trên lòng hồ. Đồng thời, địa phương tham mưu các cấp, ngành tháo gỡ những vướng mắc để thực hiện việc cấp phép bến thủy nội địa; kiên quyết không để hoạt động du lịch diễn ra khi chưa đủ điều kiện theo quy định”.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên lòng hồ Cửa Đạt.

Mùa mưa bão năm 2026 tiếp tục có những diễn biến khó lường. Vì vậy, cùng với sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của lực lượng chức năng, việc chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy cần trở thành ý thức thường xuyên của từng chủ phương tiện và người dân.

Quản lý chặt phương tiện, từng bước hoàn thiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, bến thủy nội địa; trang bị phương tiện cứu sinh, kiểm soát hoạt động vận chuyển khách du lịch sẽ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn. Quan trọng hơn, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, lực lượng chức năng, đơn vị quản lý lòng hồ và người dân sẽ tạo nên một hành lang an toàn, bảo đảm cho các hoạt động sản xuất, đi lại trên lòng hồ Cửa Đạt diễn ra ổn định, an toàn trong mùa mưa bão.