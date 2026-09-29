Chó thả rông tiềm ẩn nguy hiểm tại Hòa An - Người dân mong có giải pháp quyết liệt

Chó thả rông trên đường tại khu vực trung tâm xã Hòa An, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. (Ảnh người dân cung cấp)

Tối 28/9 trên mạng xã hội Facebook, tài khoản B.T.A.M, một người dân sinh sống trên địa bàn xã Hòa An chia sẻ bài viết bày tỏ sự bức xúc và lo lắng trước tình trạng chó thả rông vẫn diễn ra hằng ngày. Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt thích và hàng trăm bình luận. Đáng chú ý, tại phần bình luận, nhiều người dân cùng chia sẻ những trải nghiệm không mong muốn khi gặp chó thả rông trên đường.

Có người cho biết từng bị chó bất ngờ lao ra đuổi theo khi đang điều khiển xe máy, phải đánh lái để tránh; có trường hợp do hoảng sợ đã ngã xe, dẫn đến chấn thương. Những câu chuyện được chia sẻ cho thấy, với người điều khiển xe máy, đặc biệt là người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em, việc một con chó bất ngờ chạy ra đường hoặc đuổi theo phía sau có thể khiến họ mất bình tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Nhiều bình luận chia sẻ những lần bị chó thả rông đuổi khi đang tham gia giao thông tại xã Hoà An.

Chị Đ.T.K, một người dân sinh sống trên địa bàn xã Hoà An chia sẻ: Đi trên đường mà gặp chó chạy theo phía sau rất nguy hiểm. Có lúc chó đuổi sát bánh xe, người điều khiển chỉ cần giật mình hoặc xử lý không kịp là có thể ngã. Người dân mong các hộ nuôi chó có trách nhiệm hơn, không nên nghĩ chó nhà mình hiền mà để chạy tự do ngoài đường.

Không chỉ gây mất an toàn giao thông, chó thả rông còn kéo theo vấn đề vệ sinh môi trường. Tại một số khu vực đông dân cư, vỉa hè và những nơi người dân thường xuyên đi lại, sinh hoạt, tình trạng chó phóng uế bừa bãi khiến cảnh quan nhếch nhác. Người dân cho rằng, trong quá trình xây dựng trung tâm xã ngày càng khang trang, việc giữ gìn vệ sinh chung cần sự chung tay của từng hộ gia đình, trong đó có trách nhiệm quản lý vật nuôi.

Điều khiến người dân lo ngại không chỉ là việc chó chạy tự do mà còn là tâm lý chủ quan của một số người nuôi. Anh T.B.D chia sẻ: Nhiều người vẫn nghĩ chó nhà mình không cắn người nên cứ để chạy ngoài đường. Nhưng khi chó bất ngờ đuổi người đi xe máy thì hậu quả rất khó lường. Đến lúc xảy ra sự việc mới xử lý thì đã muộn.

Theo phản ánh của người dân, chính quyền xã Hòa An đã tuyên truyền, đồng thời có văn bản gửi các xóm đề nghị tuyên truyền, vận động người dân không thả rông vật nuôi. Tuy nhiên, thực tế tại khu vực trung tâm xã cho thấy tình trạng này chưa có nhiều chuyển biến. Việc tuyên truyền cần tiếp tục được thực hiện thường xuyên, đồng thời người dân mong muốn có các biện pháp kiểm tra, nhắc nhở và xử lý cụ thể đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Từ những phản ánh của bạn đọc, có thể thấy câu chuyện chó thả rông tại trung tâm xã Hòa An không còn đơn thuần là vấn đề vệ sinh hay mỹ quan mà đã trở thành mối quan tâm về an toàn của người dân khi tham gia giao thông. Để giải quyết triệt để, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, mỗi hộ nuôi chó cần nâng cao ý thức, chủ động quản lý vật nuôi, không để chó chạy tự do ngoài đường và nơi công cộng.

Người dân Hòa An mong rằng những phản ánh, kiến nghị trên mạng xã hội và trong đời sống sẽ được chính quyền địa phương tiếp tục lắng nghe, có giải pháp quyết liệt hơn, qua đó hạn chế những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, góp phần xây dựng trung tâm xã ngày càng an toàn, sạch đẹp và văn minh.