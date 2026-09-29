Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Việc Trung tá Đặng Thị Kim Anh trúng tuyển vào vị trí sĩ quan báo cáo thuộc Đơn vị Điều phối đơn vị cảnh sát tại trụ sở Phái bộ UNMISS không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy khả năng của các sĩ quan Công an Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của Liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hoà bình.