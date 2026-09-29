Khai thác toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 30-9

Theo kế hoạch, từ ngày 30-9, toàn bộ tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km sẽ được đưa vào khai thác đồng bộ. Ảnh: Phạm Tùng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km là trục giao thông kết nối quan trọng của vùng Đông Nam Bộ cũng như giữa vùng Đông Nam Bộ với vùng Tây Nam Bộ.

Theo phương án tổ chức giao thông, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn từ Km0+600 đến Km57+980 được đưa vào khai thác, tất cả ô tô được phép lưu thông, trừ xe quá khổ, quá tải. Trên đoạn từ đầu tuyến, tại nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, đến trước đường dẫn cầu Bình Khánh, tốc độ tối đa được quy định là 90km/h và tối thiểu 60km/h. Từ đầu cầu Bình Khánh đến hết phần đường đầu cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Từ khu vực sau cầu Phước Khánh đến hết phạm vi dự án, kết nối về nút giao Tân Hiệp, tốc độ tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h.

Tại các nút giao với quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, Phước An và quốc lộ 51, phương án tổ chức giao thông cũng được phân định cụ thể nhằm bảo đảm các phương tiện ra, vào cao tốc thuận lợi và hạn chế xung đột giao thông.

Trong phương án tổ chức giao thông cũng quy định riêng đối với phương tiện khi lưu thông qua cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, 2 cây cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo đó, tốc độ khai thác tối đa trên khu vực 2 cầu là 80km/h, tối thiểu 60km/h. Trong suốt chiều dài cầu và đường dẫn, phương tiện không được dừng, đỗ, kể cả trên làn dừng khẩn cấp, trừ trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng. Việc dừng xe để chụp ảnh, check-in, ngắm cảnh hoặc đi bộ trên cầu cũng không được phép. Các phương tiện đồng thời không được lùi xe hoặc quay đầu trên cầu dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, khi lưu thông qua cầu Bình Khánh và Phước Khánh, tài xế phải chấp hành hướng dẫn của đơn vị vận hành hoặc lực lượng cảnh sát giao thông.

Mặt khác, do 2 cây cầu có tĩnh không lớn (55m), vì vậy phương án khai thác cũng đặt ra yêu cầu riêng trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khi có cảnh báo gió ngang cấp 7-8, tài xế được yêu cầu chủ động giảm tốc độ xuống dưới 60km/h; trường hợp gió từ cấp 9 trở lên hoặc xảy ra bão lớn, khi có lệnh đóng cầu, toàn bộ phương tiện không được tiếp tục lên cầu mà phải chấp hành điều tiết, phân luồng để di chuyển xuống đường tránh hoặc vào trạm dừng nghỉ, chờ đến khi điều kiện thời tiết bảo đảm an toàn. Phương án tổ chức giao thông cũng quy định cụ thể việc phân chia làn trên khu vực cầu.

Với phương án tổ chức giao thông mới, nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa thể phát huy đầy đủ chức năng do dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh chưa hoàn thành. Nút giao Tân Hiệp cũng chưa đưa vào khai thác trong ngày 30-9 do chưa hoàn tất các thủ tục liên quan. Do đó, phương tiện lưu thông từ hướng Tây Ninh về Đồng Nai khi đến nút giao quốc lộ 51 sẽ rời cao tốc Bến Lức - Long Thành để tiếp tục lưu thông trên quốc lộ 51 mà chưa thể liên thông lưu thông lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.