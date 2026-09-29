499 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái chủ trì cuộc họp. Tham dự sự kiện còn có ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Trưởng ban Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cùng đại diện nhiều cơ quan liên quan, chuyên gia, doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 và các cơ quan truyền thông.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu khai mạc sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trải qua 23 năm triển khai với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Kiên định ba giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, Chương trình đã góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm. Đây là những kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt.

Thay mặt Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam, Thứ trưởng chúc mừng các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận năm nay; chúc các doanh nghiệp tiếp tục phát triển vững mạnh, phát huy giá trị và uy tín của Thương hiệu quốc gia Việt Nam để vươn tới những thành công mới.

Hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế đất nước. Theo định hướng đó, Chương trình tiếp tục phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hợp tác quốc tế. Qua đó, mỗi thương hiệu Việt vươn xa sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo.

Họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

“Để cụ thể hóa định hướng ấy, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đồng thời đề nghị, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tăng cường liên kết và chia sẻ kinh nghiệm. Với bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng tin tưởng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục khẳng định vị thế bằng chất lượng sản phẩm, uy tín kinh doanh và trách nhiệm với xã hội.

Đổi mới tiêu chí, siết chặt quy trình xét chọn

Tại cuộc họp, thay mặt Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại sơ lược quá trình triển khai kỳ xét chọn năm nay.

Ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại sơ lược quá trình triển khai kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Theo đó, kỳ xét chọn lần thứ 10 được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của Chương trình tiếp tục được hoàn thiện. Điểm đáng chú ý là hệ thống tiêu chí mới tăng cường yêu cầu đối với năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp. Trong tổng thang điểm 1.000 điểm, điểm số dành cho nhóm tiêu chí Đổi mới, sáng tạo được nâng từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, việc xét chọn gắn chất lượng sản phẩm với khả năng đổi mới, thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.

Về công tác triển khai, từ cuối năm 2025, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại và cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia kỳ xét chọn. Các hoạt động này thu hút trên 1.000 lượt doanh nghiệp quan tâm, liên hệ tìm hiểu và đăng ký tham gia.

Công tác xét chọn được triển khai theo quy chế của Chương trình và hệ thống tiêu chí áp dụng cho năm 2026, bám sát ba giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”. Quá trình thực hiện kết hợp đánh giá hồ sơ với kiểm tra, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng và thẩm định thực tế đối với những trường hợp cần thiết.

Thông tin thêm về kết quả kỳ xét chọn năm nay, ông Hoàng Minh Chiến cho hay, qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định theo hệ thống tiêu chí của chương trình, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Danh sách sản phẩm được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành, lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, thực phẩm; dược phẩm, thiết bị y tế; tài chính, ngân hàng; viễn thông, công nghệ; vận tải, logistics; thương mại và dịch vụ. Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ cả sản xuất hàng hóa và cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ.

Đông đảo doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 và cơ quan truyền thông tham dự sự kiện.

“Ý nghĩa của kết quả xét chọn cần được nhìn nhận ở chất lượng và khả năng lan tỏa của các thương hiệu được công nhận. Mỗi sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam cần góp phần củng cố niềm tin của khách hàng đối với hàng hóa, dịch vụ Việt Nam bằng chất lượng ổn định, uy tín kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp”, ông Hoàng Minh Chiến cho hay.

Quá trình tham gia xét chọn cũng là dịp để doanh nghiệp rà soát năng lực quản trị, hoạt động đổi mới sáng tạo, việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý. Đây là những nền tảng thiết thực để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

“Được công nhận đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục duy trì các giá trị đã được đánh giá. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong trong ngành, đầu tư cho chất lượng, công nghệ, nguồn nhân lực và phát triển bền vững; sử dụng biểu trưng đúng quy định, gắn việc quảng bá thương hiệu với năng lực thực tế của sản phẩm”, ông Hoàng Minh Chiến cho biết thêm.

Chi tiết danh sách các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 tại đây .

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 có chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”, tổ chức ngày 16/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với quy mô khoảng 1.500 đại biểu, khách mời; được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên Nền tảng số quốc gia VTVGo.Tại địa điểm tổ chức, Ban Tổ chức sẽ bố trí triển lãm ảnh về hành trình phát triển của Chương trình và khu vực trưng bày một số sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Bên lề Lễ Công bố, dự kiến tổ chức Lễ khởi động phiên bản mới của chuyên mục Thương hiệu quốc gia trên Báo Nhân Dân điện tử.Công tác truyền thông cũng được chú trọng triển khai xuyên suốt trước, trong và sau Lễ Công bố, tập trung vào kết quả xét chọn, hành trình phát triển của Chương trình và những câu chuyện cụ thể về doanh nghiệp, sản phẩm được công nhận.