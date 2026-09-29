Đề nghị xác định những đoạn cao tốc phạt lỗi không giữ khoảng cách

Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 482 ngày 14/9 về rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Cục Đường bộ đề nghị Cục CSGT xác định những đoạn cao tốc phạt lỗi không giữ khoảng cách.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại thông báo trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương liên quan đặt biển báo tại những đoạn cao tốc có áp dụng xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Công tác đặt biển nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết, chấp hành đúng quy định.

Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục CSGT triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Trong văn bản mới, Cục Đường bộ đề nghị Cục CSGT cung cấp các vị trí trên đường cao tốc có áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn trước ngày 10/10/2026.

Danh sách này sẽ được sử dụng làm cơ sở để Cục Đường bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt báo hiệu đường bộ và vạch kẻ đường phục vụ việc xác định khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Việc xác định cụ thể các đoạn cao tốc áp dụng xử phạt được đặt ra trong bối cảnh quy định về khoảng cách an toàn đang được rà soát để phù hợp hơn với điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Đối với đường cao tốc, khoảng cách này có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột.