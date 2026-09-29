HĐND tỉnh Lâm Đồng giám sát y tế cơ sở tại Đức An, Thuận Hạnh

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi chuyển giao về UBND xã quản lý, các trạm y tế cơ bản duy trì ổn định hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và triển khai các chương trình y tế trên địa bàn.

Tại Trạm Y tế xã Thuận Hạnh, có quy mô 11 giường bệnh, 16 viên chức, trong đó có 2 bác sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm đã thực hiện 7.530 lượt khám bệnh, đạt 96% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh báo cáo về hoạt động y tế cơ sở tại địa phương

Trạm Y tế xã Đức An cũng thực hiện 5.100 lượt khám, chữa bệnh, trong đó 2 điểm trạm vệ tinh Nam Bình và Đắk N’Drung được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, với kinh phí lần lượt 3,6 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Qua đó, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngay tại cơ sở.

Đại diện Trạm Y tế xã Đức An báo cáo về công tác khám, chữa bệnh thời gian qua

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các trạm y tế vẫn còn gặp không ít khó khăn. Nhân lực, nhất là bác sĩ chuyên khoa còn thiếu; trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, cán bộ y tế phải kiêm nhiệm nhiều chương trình, nhiệm vụ chuyên môn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công việc và chất lượng phục vụ người dân tại cơ sở.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng Ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh trao đổi về hoạt động của y tế cơ sở

Ghi nhận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác y tế cơ sở thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích lưu ý các địa phương cần khẩn trương rà soát, có phương án tháo gỡ những vướng mắc hiện nay về nguồn tài chính, công tác chi trả chế độ, xây dựng vị trí việc làm, cũng như từng bước bổ sung trang thiết bị, danh mục thuốc và hoàn thiện quy trình xử lý rác thải y tế.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm đến hoạt động y tế cơ sở

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích đề nghị các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát hơn nữa đối với mạng lưới y tế cơ sở.

Các địa phương cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới y tế; bố trí hợp lý giữa điểm trạm chính và các điểm trạm phụ sao cho phù hợp với sự phân bố dân cư, điều kiện đi lại và tập quán sinh hoạt của người dân. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích

Chính quyền cấp xã cần nâng cao tính chủ động trong việc nghiên cứu, bám sát và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực y tế. Qua đó củng cố năng lực chuyên môn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn.