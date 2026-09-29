Cho trẻ thò đầu qua cửa sổ trời ôtô và cái kết nhận phạt tiền triệu

Ảnh: Cục CSGT.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về vụ việc một tài xế ôtô ở Gia Lai vừa bị xử phạt cho hành vi để trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời ôtô.

Cụ thể, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tin báo của người dân về việc một ôtô lưu thông trên đường có hành vi để trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời khi phương tiện đang di chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành xác minh, làm rõ phương tiện và mời chủ xe đến làm việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện có các hành vi vi phạm liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho người ngồi trên xe.

Lực lượng CSGT sau đó tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi bao gồm để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy, cùng với chở người trên ôtô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy.

Tổng số tiền xử phạt trong vụ việc này là 5,9 triệu đồng. Tài xế vi phạm cũng bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Không cho trẻ em thò đầu qua cửa sổ trời ôtô để tránh nguy hiểm. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Qua vụ việc trên, Cục CSGT khuyến cáo không được biến cửa sổ trời thành "chỗ ngồi" cho trẻ em. Việc để trẻ thò đầu, tay hoặc người ra ngoài cửa sổ trời, cửa sổ xe khi ôtô đang di chuyển không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng, tránh chướng ngại vật hoặc xảy ra va chạm.

Tài xế và người lớn đi cùng cũng được khuyến cáo cho trẻ ngồi đúng vị trí, phù hợp với quy định và hướng dẫn an toàn, thắt dây đai an toàn cho trẻ tại vị trí có trang bị dây đai. Không để trẻ thò đầu, tay hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi xe đang chạy, đồng thời không để trẻ đu bám bên ngoài xe dưới bất kỳ hình thức nào.