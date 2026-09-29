Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao Nhà Đại đoàn kết và khám sức khỏe cho người dân khu vực biên giới

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các đơn vị tặng ảnh Bác Hồ và biểu trưng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Văn Giáp. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Theo đó, Đồn Biên phòng Yok M’Bre (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Ngô Văn Giáp, trú tại thôn 4, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự có Thượng tá Trần Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Gia đình ông Ngô Văn Giáp thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm nay phải ăn ở, sinh hoạt trong căn nhà gỗ, lợp ngói xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm an toàn, Đồn Biên phòng Yok M’Bre đã báo cáo, tham mưu cấp trên quan tâm hỗ trợ gia đình ông số tiền 80 triệu đồng xây Nhà Đại đoàn kết. Đây là nguồn kinh phí trong chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới năm 2026.

Đại diện Đồn Biên phòng Yok M’Bre tặng quà và chúc mừng gia đình ông Ngô Văn Giáp. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Sau hơn 4 tháng triển khai, ngôi nhà khang trang, kiên cố gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Quá trình xây dựng, Đồn Biên phòng Yok M’Bre đã phân công đội ngũ cán bộ phụ trách công tác địa bàn thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhân công để gia đình ông Ngô Văn Giáp sớm có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của dân tộc, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tích cực tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giúp các hộ dân phát triển kinh tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cũng trong ngày 29/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Hòa Xuân tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn. Đây là đợt khám thứ tư, nâng tổng số người dân được khám, tư vấn sức khỏe từ ngày 21/9 đến nay lên 762 người.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô hỗ trợ người lớn tuổi đến khám sức khỏe. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô phối hợp lực lượng y tế và chính quyền địa phương tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống một số bệnh thường gặp và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Cùng với khám sức khỏe, các lực lượng đẩy mạnh xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, góp phần phục vụ công tác theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn xã Hòa Xuân được triển khai trong 20 ngày liên tục.

Hoạt động được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô tham gia khám sức khỏe cho người dân. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ giúp người dân phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, được tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị phù hợp; đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô cho biết: Đối với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô, chăm lo sức khỏe nhân dân là một trong những nội dung thiết thực trong công tác vận động quần chúng, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân-dân. Qua đó, đơn vị góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về y tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân khu vực biên giới biển.