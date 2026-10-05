Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Chuỗi hoạt động diễn ra tại Khu các làng dân tộc I, II, III với sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc đến từ 11 tỉnh, thành phố cùng 30 nghệ nhân, đồng bào Chăm Islam tỉnh An Giang.

Các chương trình kết hợp giao lưu, trình diễn, tái hiện nghi lễ truyền thống và trải nghiệm văn hóa... giúp công chúng tìm hiểu đời sống, phong tục, nghệ thuật và ẩm thực của các cộng đồng.

Ngày 10 và 11/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” gắn với Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng vào ngày 10/10 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ. Nghi lễ mang ý nghĩa hướng về nguồn cội, tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Phối cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Trong thời gian này, Làng phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” tại sân lễ hội Làng III. Triển lãm gồm 4 phần, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, phục chế, diễn giải lịch sử trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam và các hoạt động trải nghiệm giáo dục khoa cử.

Ngày 11/10, từ quần thể chùa Khmer đến làng dân tộc Khmer, đồng bào tái hiện Lễ Sen Dolta truyền thống. Lễ Sen Dolta (lễ cúng ông bà) thể hiện lòng hiếu kính, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên và cầu phước cho phum, sóc bình an, thịnh vượng.

Đồng bào tham gia tái hiện nghi lễ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Ngày 17 và 18/10, tại Vườn tượng Tây Nguyên, Khu các làng dân tộc II diễn ra chương trình giao lưu “Sắc hương đại ngàn” kết hợp thực cảnh “Vườn tượng biết kể chuyện”. Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên mang đến các tiết mục biểu diễn cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống, dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Hoạt động trọng tâm là giới thiệu văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang trong 2 ngày 24 và 25/10.

Tại làng dân tộc Chăm sẽ tái hiện Tết Roya của đồng bào Chăm Hồi giáo. Nghi thức đánh dấu thời điểm kết thúc tháng chay Ramadan và mang ý nghĩa về yêu thương, tha thứ.

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Chương trình “Bản tình ca làng Chăm” với các tiết mục giao lưu văn nghệ của đồng bào Chăm Islam và đồng bào Khmer.

Không gian trải nghiệm văn hóa Chăm Islam giới thiệu kiến trúc nhà ở, nghệ thuật dệt thổ cẩm thủ công, trang phục truyền thống; hướng dẫn du khách thực hành chế biến các loại bánh truyền thống như ha-ka-ling, ha-pây-ka-rah.

Bên cạnh các sự kiện điểm nhấn, các chương trình hoạt động hằng ngày và trải nghiệm du lịch cuối tuần duy trì thường xuyên, phục vụ du khách tham quan không gian sinh hoạt của 16 nhóm dân tộc; tham gia dệt vải, đan lát, chế tác nhạc cụ, chế biến thuốc nam; thưởng thức các món đặc sản như xôi đồ, cá nướng, thịt gác bếp, cà-phê, ca-cao Tây Nguyên và trải nghiệm những trò chơi dân gian như đi cà kheo, ném còn, nhảy sạp.

Các nghi thức Phật sự, tín ngưỡng tại quần thể chùa Khmer, tháp Chăm và Khu Nghi lễ thờ Tổ Hùng Vương đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái và thực hiện các khóa kinh cầu an.

Các tour tham quan, trải nghiệm trọn gói “Dấu chân bản làng”, “Về với đại ngàn Tây Nguyên” cùng dịch vụ xe điện và ẩm thực vùng miền phục vụ du khách, học sinh, sinh viên và các đoàn lữ hành.