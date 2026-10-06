70 gương tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Ảnh minh họa. Nguồn: Đoàn Thanh niên Việt Nam

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10). Đây là những cán bộ, hội viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Giải thưởng năm nay đánh dấu lần đầu tiên phần thưởng dành cho những gương mặt tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cùng với việc đổi tên, tiêu chí và đối tượng xét chọn cũng được mở rộng, qua đó ghi nhận đầy đủ hơn những đóng góp đa dạng của cán bộ, hội viên và thanh niên trong nhiều lĩnh vực.

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc. Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh sẽ vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10).

Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có thành tích xuất sắc nhưng đã 40 tuổi thì Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định.

Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên sang cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.

Tên gọi Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" sẽ nhắc nhở mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khi được nhận giải thưởng về trách nhiệm noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng là một tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.

70 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 là những gương mặt tiêu biểu đến từ nhiều địa phương, đơn vị và lĩnh vực khác nhau trên cả nước. Việc lựa chọn, tôn vinh các cá nhân xuất sắc góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và những giá trị tốt đẹp trong công tác Hội và phong trào thanh niên../.