Dấu chân người Viện trưởng trên cung đường 25km Mù Cang Chải

Người Viện trưởng trên cung đường 25km

6h sáng 3/10, sân vận động Mù Cang Chải bắt đầu nhộn nhịp. Trong số những người chuẩn bị cho cự ly 25km của Giải chạy Mu Cang Chai Ultra Trail 2026 có một gương mặt khá đặc biệt: đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai (áo phông trắng) cùng các vận động viên trên đường chạy. Ảnh: BTC

Giải chạy Mu Cang Chai Ultra Trail 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 4/10 tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, thu hút khoảng 3.600 vận động viên, trong đó có khoảng 200 vận động viên quốc tế đến từ 18 quốc gia. Cung đường 25km mà đồng chí Viện trưởng Đỗ Đình Chữ lựa chọn bắt đầu từ sân vận động Mù Cang Chải, qua Võng Lúa Mồ Dề, Nhà Ngô Màng Mủ, cầu treo Tà Chơ, ruộng bậc thang Chế Cu Nha, Háng Đang Dê, Bản Thái rồi trở lại điểm xuất phát.

Đây không phải là một cung đường bằng phẳng. Những đoạn dốc, đường quanh co, cầu treo và địa hình tự nhiên liên tục thử sức người chạy. Mỗi người tham gia đều phải tự tính toán sức lực, điều chỉnh tốc độ và giữ nhịp để có thể đi hết chặng đường. Vậy mà ở tuổi 58, đồng chí Đỗ Đình Chữ vẫn cùng các vận động viên thực hiện hành trình qua những cung đường đặc trưng của vùng cao Mù Cang Chải.

Sau 3 giờ 50 phút, đồng chí Đỗ Đình Chữ đã hoàn thành trọn vẹn hành trình cự ly 25km.

Một người làm công tác lãnh đạo, quản lý thường gắn với phòng làm việc, những cuộc họp, hồ sơ và các nhiệm vụ chuyên môn. Hình ảnh một người Viện trưởng trong trang phục chạy bộ, trực tiếp bước vào đường chạy đã tạo nên một lát cắt khác, đời thường hơn.

Ban Tổ chức khai mạc Giải chạy Mucangchai Ultra Trail 2026.

Không có sự khác biệt giữa người đứng đầu cơ quan và những người cùng tham gia trên đường chạy. Ở đó, mỗi người đều phải tự mình bước qua những con dốc, tự điều chỉnh hơi thở và sức lực. Trên đường chạy, mọi người đều bình đẳng. Do vậy, bản thân người có chức vụ hay không có thì cũng đều phải nỗ lực, nếu không có sự chuẩn bị và quyết tâm thì rất khó vượt qua.

Có lẽ chính ở điểm này, việc rèn luyện sức khỏe trở nên gần gũi. Không phải là một thành tích để nói về mình, mà là một thói quen được duy trì hằng ngày bằng những hành động cụ thể.

Tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cũng bắt đầu từ những việc bình dị như vậy nên không nhất thiết phải là một thành tích thể thao, đôi khi chỉ đơn giản là duy trì một thói quen vận động, kiên trì với một mục tiêu đã đặt ra. Với những người lãnh đạo và cán bộ, công chức nói chung sức khỏe là điều kiện để duy trì công việc, nhất là những công việc đòi hỏi sự tập trung, bền bỉ và chịu được áp lực.

Trên cung đường cự ly 25 km, đồng chí Đỗ Đình Chữ đã vượt qua những bản làng của đồng bào Mông, Thái, những cây cầu treo và các thửa ruộng bậc thang phủ sắc vàng óng ả giữa núi rừng. Ảnh: BTC

Từ đường chạy đến những điều giản dị

Cung đường 25km không chỉ thử thách sức bền mà còn đưa người chạy đi qua một Mù Cang Chải rất khác. Đó là núi rừng, những bản làng của đồng bào Mông, Thái, những cây cầu treo và các thửa ruộng bậc thang. Đầu tháng 10 cũng là thời điểm mùa lúa chín, khi những triền ruộng bậc thang phủ sắc vàng giữa núi rừng.

Những cảnh sắc ấy có thể bắt gặp qua hình ảnh, qua những chuyến công tác hoặc các phương tiện truyền thông. Nhưng khi người ta trực tiếp đi qua một cung đường, cảm nhận lại khác. Một con dốc không còn chỉ là hình ảnh; nó trở thành đoạn đường phải tự mình vượt qua. Một bản làng không chỉ là địa danh trên bản đồ; đó là nơi có những con người với cuộc sống và không gian sinh hoạt cụ thể.

Cung đường chạy với nhiều đoạn dốc, đường quanh co, những cây cầu treo liên tục thử sức người chạy.

Công việc của ngành Kiểm sát gắn với pháp luật nhưng đối tượng phục vụ cuối cùng vẫn là con người và đời sống. Những vấn đề pháp lý nảy sinh từ thực tiễn, ở từng địa bàn, từng cộng đồng dân cư. Bởi vậy, sự hiểu biết về cơ sở luôn cần được hình thành từ nhiều kênh, trong đó có những trải nghiệm trực tiếp.

Nhưng có lẽ điều ấn tượng và đáng nhớ nhất sau hành trình ấy vẫn là câu chuyện rèn luyện sức khỏe của đồng chí Đỗ Đình Chữ. Ở tuổi 58, để hoàn thành một cung đường địa hình dài 25km không đơn giản là chuyện đi được bao xa. Đó là sự kiên trì với một việc mình đã lựa chọn. Cũng như trong công việc, rèn luyện thể chất cần thời gian, sự đều đặn và khả năng vượt qua những lúc mệt mỏi.

Các cổ động viên chúc mừng đồng chí Đỗ Đình Chữ sau khi hoàn thành trọn vẹn cung đường 25km.

Một cung đường 25km rồi sẽ kết thúc. Dấu chân trên đường chạy cũng sẽ nhanh chóng hòa vào những dấu chân khác. Nhưng câu chuyện về đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai tham gia giải chạy địa hình và hoàn thành chặng đường đã chọn lại gợi lên một điều rất giản dị: muốn làm việc lâu dài, trước hết phải biết rèn luyện và giữ gìn sức khỏe của chính mình.

Có những lúc, cách nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị không nằm ở lời nói, mà được thể hiện qua những việc làm cụ thể. Cùng mọi người bước ra đường chạy, duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe cũng là một cách giản dị để lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực trên những chặng đường dài hơn.