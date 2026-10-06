Lễ hội Nguyễn Trung Trực lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy hào khí dân tộc

Không gian trưng bày tuyên truyền về biển đảo Việt Nam tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực

Theo lịch của Ban Tổ chức, các hoạt động chính của phần lễ diễn ra trong ngày 6 và 7.10 với nhiều nghi thức trang trọng.

Mở đầu là Lễ thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868, diễn ra lúc 14 giờ ngày 6.10 tại khu vực phía trước Bưu điện phường Rạch Giá.

Lúc 15 giờ cùng ngày, đoàn đại biểu dân, quân, chính Đảng tỉnh An Giang và các đoàn của Trung ương, tỉnh, thành phố bạn về dự lễ hội tổ chức lễ thắp hương tại đình Nguyễn Trung Trực.

Điểm nhấn trong ngày khai hội là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội, diễn ra lúc 20 giờ ngày 6.10 tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công.

Một trại cơm phục vụ miễn phí người dân trong những ngày diễn ra lễ hội

Ngày 7.10, các nghi lễ cổ truyền như Thượng Đại kỳ, phần hương tế, dâng cà, hậu phối... được tổ chức theo nghi thức truyền thống tại đình Nguyễn Trung Trực. Lễ dâng hương tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực diễn ra lúc 6 giờ 30.

Cùng với phần lễ, phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động trải dài từ cuối tháng 9 đến ngày 11.10, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương.

Từ ngày 29.9 đến 9.10, Không gian trưng bày tuyên truyền về biển đảo Việt Nam diễn ra tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực. Giải Cúp các Câu lạc bộ Vovinam tỉnh An Giang năm 2026 được tổ chức từ ngày 5 đến 8.10 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Giá tổ chức phát nước uống và thức ăn nhanh cho người dân

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng diễn ra liên tục. Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương tỉnh An Giang lần thứ IV diễn ra từ ngày 1 đến 6.10 tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công.

Từ ngày 7 đến 8.10, tại Thư viện tỉnh An Giang diễn ra Cuộc thi chuyên đề “Theo dấu chân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực” và Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu “Nguyễn Trung Trực - Khí phách anh hùng dân tộc”.

Triển lãm chuyên đề về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức từ ngày 4 đến 10.10 tại Bảo tàng tỉnh An Giang, cơ sở 1 và 2.

Dòng sông Kiên - nơi sẽ diễn ra đêm thả hoa đăng cầu quốc thái dân an

Đáng chú ý, Liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người anh hùng dân tộc” diễn ra lúc 18 giờ ngày 7.10 tại Sân khấu Nhà Thiếu nhi tỉnh An Giang, góp phần tạo thêm không gian để thế hệ trẻ tìm hiểu, thể hiện sự tri ân đối với Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn thư pháp, trưng bày ảnh nghệ thuật “An Giang - Đất nước - Con người”, biểu diễn Lân - Sư - Rồng, trưng bày sinh vật cảnh và hội chợ.

Từ ngày 6 đến 11.10, các sản phẩm thương mại, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của An Giang được trưng bày, giới thiệu tại Quảng trường Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công. Hoạt động xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng gắn với lễ hội cũng được tổ chức tại đây.

Một điểm nhấn khác là Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an, khai hội lúc 19 giờ ngày 7.10 tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực và Bến thả hoa đăng, đường Nguyễn Công Trứ.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội tối 6.10

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được kỳ vọng sẽ tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc; đồng thời góp phần đưa giá trị di sản văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, thương mại và kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.