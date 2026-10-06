Chức năng, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc UBND xã, phường, đặc khu

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 25/2026/TT-BVHTTDL Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.

Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc UBND xã, phường, đặc khu

1. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao của đơn vị hằng năm hoặc theo giai đoạn.

2. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

3. Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, triển lãm, vui chơi, giải trí theo chương trình, kế hoạch; việc tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng cấp xã thực hiện theo quyết định của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về thư viện; xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, khai thác và phát triển tài nguyên thông tin; tạo lập, cung cấp sản phẩm thông tin thư viện và dịch vụ thư viện; tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc; luân chuyển tài nguyên thông tin đến thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng trên địa bàn; hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với không gian đọc, phòng đọc cơ sở theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, phường, đặc khu có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nơi công cộng

5. Tổ chức, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao; tổ chức và tham gia các giải thi đấu, hội thi, hoạt động giao lưu thể dục, thể thao; bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian phù hợp với đặc điểm của địa phương.

6. Xây dựng, duy trì và phát triển câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu của Nhân dân, lấy người dân làm trung tâm.

7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nơi công cộng; ứng xử văn hóa trong cộng đồng; giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường văn hóa; phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương.

8. Phối hợp, tổ chức các hoạt động sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phổ biến và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, phong tục, tập quán tốt đẹp, trò chơi dân gian và các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

9. Tổ chức, tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ đối với hoạt động của các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, nhà văn hóa, khu thể thao, câu lạc bộ và các thiết chế văn hóa, thể thao ở cộng đồng dân cư; tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

10. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về hoạt động chuyên môn theo quy định.

11. Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

Cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, khối lượng công việc, điều kiện thực tế và quy định của pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập./.

TOÀN VĂN: Thông tư số 25/2026/TT-BVHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu