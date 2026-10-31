Gìn giữ nghề làm cà ràng

Thanh Hóa đang tập trung sức lực của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị thực hiện toàn diện các mặt công tác nhằm đích đến cuối cùng của năm 2026 đạt tăng trưởng 11%. Trong đó, văn hóa, thể thao và du lịch được xác định rõ là mảng quan trọng đóng góp cho tăng trưởng.