Gìn giữ nghề làm cà ràng
Nép mình dưới chân núi Nam Quy, làng nghề cà ràng ở ấp Phnôm Pi, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang đã gắn bó suốt hơn một thế kỷ cùng cộng đồng người Khmer. Nhịp sống đổi thay, những chiếc bếp đất dần nhường chỗ cho những loại bếp tiện nghi hiện đại, làng nghề vì thế cũng thưa vắng bóng người. Dẫu vậy, nơi đây vẫn còn những người nặng tình với nghề cũ, âm thầm tiếp nối công việc ông bà để lại, gìn giữ qua từng chiếc cà ràng mộc mạc một nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer miền Bảy Núi.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/gin-giu-nghe-lam-ca-rang-9446.html