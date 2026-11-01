Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Chương trình.

Dự Chương trình có các đồng chí: Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các nghệ sĩ nổi tiếng dự Chương trình.

Sinh viên quốc tế tham dự.

Điểm nhấn của Chương trình là nghi thức “Mở hương Tân Cương” – một hoạt động nghệ thuật đặc sắc, tái hiện nét tinh tế trong văn hóa thưởng trà, đồng thời tôn vinh hương sắc riêng có của vùng chè nổi tiếng.

Qua các thao tác pha trà, từng làn hương lan tỏa, nét đẹp văn hóa trà được truyền tải như một lời chào trân trọng, một lời mời thân tình gửi tới bạn bè, du khách gần xa.

Các đại biểu và nghệ sĩ thưởng trà tại Chương trình Tân Cương – Tinh hoa trà Việt.

Tiếp nối Chương trình là những câu chuyện, chia sẻ tâm huyết của các vị khách mời và đại diện các hợp tác xã trên địa bàn về hành trình gìn giữ, phát triển nghề chè, cũng như những giá trị làm nên danh tiếng của trà Tân Cương qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, đại biểu và du khách còn được trải nghiệm không gian thưởng trà, cảm nhận hương vị đặc trưng của sản phẩm trà địa phương và thưởng thức màn trình diễn thời trang với chủ đề “Sắc trà Tân Cương”, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa văn hóa trà và nghệ thuật đương đại.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại Chương trình "Tân Cương – Tinh hoa trà Việt".

Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, Chương trình “Tân Cương – Tinh hoa trà Việt” còn là dịp tri ân các thế hệ đã bền bỉ gây dựng, gìn giữ và phát triển nghề trà; tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa cùng tâm huyết, tài hoa của người làm chè Tân Cương.

Trình diễn thời trang với chủ đề “Sắc trà Tân Cương”.

Thông qua Chương trình, hình ảnh vùng chè Tân Cương tiếp tục được quảng bá rộng rãi, góp phần lan tỏa giá trị và nâng tầm thương hiệu trà Tân Cương trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản văn hóa trà trong cộng đồng, đồng thời gửi gắm khát vọng đưa tinh hoa trà Việt vươn xa. Để mỗi sản phẩm trà không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là câu chuyện về đất và người, về truyền thống, bản sắc văn hóa của một vùng quê giàu tiềm năng và sức sống.