'Ba cùng' với Công an cơ sở thực hiện Chiến dịch Quang Trung

Từ những bản làng biên giới trập trùng mây núi đến các vùng “rốn lũ” hạ du của Đà Nẵng, những bộ sắc phục đẫm mồ hôi của người chiến sĩ Công an trên các công trình xây nhà giúp dân đã khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an với tinh thần “Ba Nhất”. Hành trình theo chân cán bộ, chiến sĩ thực hiện Chiến dịch Quang Trung trong những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026, với chúng tôi, đó không chỉ là một chuyến tác nghiệp thông thường…

Từ vùng biên giới sạt lở…

Trực tiếp “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với lực lượng Công an cơ sở và nhân dân, những ngày đầu tháng 12/2025, PV Báo CAND có mặt tại xã biên giới Avương (Đà Nẵng) – một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vào cuối năm 2025. Những ngày ấy, trước mắt chúng tôi là một vùng biên giới xơ xác với hơn 50 điểm sạt lở. Đường sá sạt lở nhiều nơi, cả xã có 15 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, 19 căn nhà khác bị hư hỏng; nặng nề nhất là thôn Atêếp với 11 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn.

Cán bộ Công an xã Avương thăm hỏi người dân thôn Atêếp bên căn nhà được xây dựng trong chương trình Chiến dịch Quang Trung.

Những ngày tác nghiệp ở Avương, chúng tôi được Công an xã quan tâm bố trí nơi ăn, ở tại trụ sở đơn vị, được chia sẻ từng gói mì tôm, mọi sinh hoạt khẩn trương trong ánh đèn pin leo lét, để rồi tờ mờ sáng hôm sau lại cùng lực lượng Công an xã sử dụng xe bán tải của đơn vị vượt đoạn đường sạt lở, trơn trượt chưa đầy 10 cây số mà phải đi cả nửa giờ đồng hồ để đến các công trường xây dựng nhà ở của Chiến dịch Quang Trung tại thôn Atêếp.

Tại đây, chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương, quyết tâm của lực lượng Công an cùng các lực lượng khác và người dân địa phương chung sức triển khai Chiến dịch Quang Trung. Hình ảnh lực lượng Công an ngày đêm bám sát hiện trường, dầm mình trong mưa gió miền biên viễn, không quản gian khổ để cùng nhân dân vận chuyển vật liệu, dựng lại từng khung nhà đã trở thành biểu tượng cao đẹp về bản lĩnh và phẩm chất người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ. Tôi cũng đã kịp ghi nhận những tấm gương cán bộ, chiến sĩ nhường chỗ ở, chia sẻ từng phần lương thực, vật dụng cho người dân vùng sạt lở; hay sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với bà con, qua đó củng cố niềm tin sắt son của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Những ngày tác nghiệp ở Avương, có hôm điện bị cúp, may nhờ chuẩn bị pin máy tính xách tay dùng được vài tiếng đồng hồ nên việc viết tin, bài gửi về tòa soạn diễn ra thuận lợi. Qua đó, nhiều bài viết được xử lý ngay tại công trình đã kịp thời đăng tải trên Báo CAND, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng CAND nỗ lực đồng hành, xây nhà hỗ trợ người dân...

Nhà báo Thái Ngọc Thi - Phóng viên Báo Công an nhân dân (ngoài cùng bên phải) cùng lực lượng Công an xã biên giới Avương thăm, trò chuyện với người dân thôn Atêếp.

Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương chia sẻ, đón nhận thông tin phản ánh những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ trên Báo CAND, anh em ai cũng phấn khởi. “Những thông tin đó là niềm cổ vũ, động viên và tiếp thêm sức để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn”, Trung tá Ngô Văn Thìn bày tỏ và cho biết thêm, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, lực lượng Công an đã tích cực tham gia hỗ trợ sửa chữa 19 ngôi nhà bị thiệt hại nặng và xây dựng mới 15 ngôi nhà cho 15 hộ bị thiệt hại hoàn toàn; giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm người dân có nơi ở an toàn, ấm cúng, vui Xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tổng số ngày công lao động để triển khai chiến dịch Quang Trung trên địa bàn xã Avương là 2.500 ngày công, trong đó lực lượng Công an hỗ trợ trên 1.750 ngày công. Đến chiều 24/12/2025, căn nhà đầu tiên trong Chiến dịch Quang Trung được bàn giao cho hộ gia đình ông Alăng Đích (trú thôn Atêếp).

… Đến vùng đồng bằng “rốn lũ”

Tại xã vùng “rốn lũ” Thượng Đức (Đà Nẵng), vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, PV Báo CAND đã thực tế ghi nhận tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt toàn địa bàn xã, nơi bị ngập sâu nhất là từ 2,5m đến 3m. Sau lũ, với sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã, chúng tôi đã bám sát các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, qua đó kịp thời có nhiều tin, bài phản ánh khí thế sục sôi của Chiến dịch Quang Trung tại xã Thượng Đức cùng các địa phương khác.

Trung tá Huỳnh Anh Viên, Trưởng Công an xã Thượng Đức cho biết, sau gần 1 tháng triển khai thực hiện chiến dịch, Công an xã Thượng Đức đã tham mưu, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện, phối hợp với Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ công tác sửa chữa, xây dựng mới các căn nhà giúp dân đảm bảo tiến độ của chiến dịch. Trong đó, từ ngày 9/12/2025 đến ngày 25/12/2025, đã hoàn thành 7 nhà sửa chữa, bàn giao cho gia đình để ổn định cuộc sống; 1 căn nhà xây mới được bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Định (trú thôn Đồng Chàm, nay là thôn Đại Sơn, xã Thượng Đức) vào ngày 9/1/2026.

Không chỉ ở miền biên giới Avương, hay vùng “rốn lũ” Thượng Đức, trong những tháng ngày theo chân lực lượng Công an tham gia Chiến dịch Quang Trung qua các xã Sơn Cẩm Hà, Hà Nha, Vu Gia,… chúng tôi đều cảm nhận được tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Lực lượng Công an xã biên giới Avương trong những ngày triển khai Chiến dịch Quang Trung tại thôn Atêếp.

Tại Vu Gia, lực lượng Công an xã lăn xả bám công trình từ sáng sớm đến tối mịt, quyết tâm dựng lại căn nhà bị sập cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1960, trú thôn Lâm Yên) trong thời gian sớm nhất. Không chỉ huy động xe ba gác chở vật liệu, tự tay xúc từng xẻng hồ, các chiến sĩ áo xanh màu lá mạ còn cặm cụi dựng bạt che lều giữa những ngày mưa gió bất chợt để tăng tốc xây nhà giúp dân, hoàn thành và bàn giao nhà cho hộ ông Hùng vào ngày 9/1/2026.

Nhiều tin, bài phản ánh về Chiến dịch Quang Trung do nhà báo Ngọc Thi, PV thường trú tại Đà Nẵng thực hiện cũng đã kịp thời đăng tải trong giai đoạn này, như: “Lực lượng Công an thần tốc triển khai Chiến dịch Quang Trung”, “Tuổi trẻ Công an Đà Nẵng xung kích thực hiện Chiến dịch Quang Trung”, “Lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc Chiến dịch Quang Trung”…

Qua chiến dịch, những người làm báo càng thấu hiểu hơn ý nghĩa của cụm từ “mệnh lệnh từ trái tim”. Ở đó, từng viên gạch được đặt xuống, từng mái ngói, mái tôn được dựng lên không chỉ để che mưa che nắng, mà còn là kết tinh của tình quân dân keo sơn, là mùa xuân trọn vẹn mà lực lượng Công an mang lại cho những mảnh đời vừa trải qua thiên tai, hoạn nạn.

Và niềm vinh dự lớn với cá nhân nhà báo Ngọc Thi: Ngày 8/1/2026, anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Chiến dịch Quang Trung, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.